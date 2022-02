Een hitshow, meer Grands Prix dan ruimte op de kalender en steeds meer sponsoren die de sport weten te vinden: de Formule 1 staat er in commercieel opzicht geweldig voor, denkt McLaren-CEO Zak Brown.

Brown weet ook wel waar hij het over heeft, want hij is de oprichter van sportmarketingbureau Just Marketing International en verdiende in die hoedanigheid miljoenen. Tegenwoordig is Brown een van de beleidsbepalers van McLaren en het doet hem goed dat de Formule 1 de wind mee heeft.

“De Formule 1 is in commercieel opzicht enorm gezond. Er zijn veel nieuwe Grands Prix, er is zelfs een wachtrij voor nog meer nieuwe races, de kijkcijfers zijn goed en er is een hitshow op Netflix”, somt hij op in een mediasessie met onder meer FORMULE 1 Magazine.

Lees ook: Brown: ‘Zou me verbazen als er in 2022 een dominant team is’

“De Formule 1 is heel aantrekkelijk voor partners”, stelt Brown dan ook tevreden vast. Zijn team McLaren plukt daar immers ook de vruchten van. “Wij hebben dit jaar maar liefst tien nieuwe partners, waaronder écht grote bedrijven. De Formule 1 is echt een klasse apart”, meent hij, “en staat er dus super goed voor.”

Lees ook: Brown haalt uit naar topteams: ‘Ze gijzelen de Formule 1’

Wil jij in 2022 naar een Grand Prix? Boek nu tickets via onze shop!