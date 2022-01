McLaren-CEO Zak Brown heeft in een column hard uitgehaald naar de topteams. Hij beschuldigt ze ervan ‘de sport in gijzeling’ te nemen door hun eisen voor een hoger budgetplafond voor de sprintkwalificaties: “Het is om te voorkomen dat hun voordeel verdwijnt.”

“We moeten doorgaan met het stimuleren van de economische duurzaamheid in de sport”, schrijft Brown in een column voor McLaren. “Sommige teams zoeken nog steeds naar excuses om het budgetplafond te verhogen en het kampioenschap met chequeboekjes te winnen”, haalt Brown uit naar de topteams, die zich met name rondom de sprintkwalificatie zeer verdedigend zouden opstellen. Voor de sprintkwalificatie kregen teams vorig jaar wat extra budget ter compensatie, maar nu staat die compensatie voor dit jaar ter sprake. De Formule 1 wil namelijk door met de sprintkwalificaties, maar de teams zouden nu niet op één lijn liggen over de vergoeding.

“Het voortdurende lobbyen door bepaalde teams om het budgetplafond voor schade in sprintraces te verhogen, is een doorlopend voorbeeld”, vervolgt de McLaren-CEO. “Het initiatief voor de sprintkwalificatie heeft veel nieuwe kijkers opgeleverd en heeft het profiel van de sport vergroot naar de wereldwijde fanbase. Deze teams blijven echter een verhoging van de kostenlimiet eisen met een buitensporig bedrag, ondanks het duidelijke bewijs dat er vorig jaar tijdens deze races weinig schade is opgelopen. Het is een nauwelijks verhulde poging om te voorkomen dat hun voordeel verdwijnt”, windt Brown er geen doekjes om.

Lees ook: Brown: ‘Seidl is de beste teambaas in de Formule 1’

“De huidige bestuursstructuur van de sport maakt een situatie mogelijk waarin sommige teams, om hun eigen concurrentievoordeel te beschermen, de sport in essentie gegijzeld houden van wat het beste is voor de fans en dus de sport in het algemeen. Deze teams lijken niet te kunnen accepteren dat een budgetplafond in het belang van de sport is en kunnen hun gewoonte om zich een weg naar voren te besteden niet stoppen”, besluit Brown.

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer én het jaaroverzicht van FORMULE 1 Magazine hier en krijg deze gratis thuisbezorgd. Het jaaroverzicht en het kampioensnummer zijn ook los te bestellen.