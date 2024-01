McLaren begint 2024 met een nieuwe organisatorische opzet. Binnen de technische staf gaan nu twee nieuwe kopstukken aan de slag. David Sanchez en Rob Marshall maken per 1 januari deel uit van het nieuwe ‘dream team’ bij McLaren.

Toen Zak Brown in 2018 aantrad als CEO van McLaren had het team net een dramatische periode achter de rug. In twee van de drie voorgaande seizoenen was het ooit zo dominante team geëindigd als negende. Aan Brown de schone taak om de oude glorie te herstellen en weer terug aan de top te komen.

Vooralsnog is dat nog niet gelukt, maar het team heeft overduidelijk stappen gezet. In 2020 eindigde McLaren nog als derde, en afgelopen seizoen boekte het team zoveel vooruitgang dat een derde plek enkele tijd nog mogelijk leek. Uiteindelijk sloot McLaren 2023 af als vierde, net voor rivaal Aston Martin. Voorafgaand aan het seizoen beloofde Brown dat er binnen de organisatie stappen werden gezet om het ieder jaar nog beter te gaan doen.

Een van die stappen was het aantrekken van nieuwe mensen. Dit gebeurde in de loop van het seizoen, in de vorm van David Sanchez en Rob Marshall. Sanchez komt over van Ferrari, Marshall van Red Bull. Bij McLaren gaan zij een driemanschap vormen met Peter Prodromou om samen leiding te geven aan de technische staf. Ze brengen vervolgens verslag uit aan teambaas Andrea Stella. Omdat er een verplichte pauze geldt als je van team wisselt – een zogeheten ‘gardening leave’ – beginnen de nieuwe aanwinsten nu pas aan hun werkzaamheden bij McLaren. Zij hebben dus ook nog geen invloed gehad op de ontwikkeling van de auto van 2024.

Marshall zal zich ontfermen over de afdeling engineering. Dat deed hij ook al bij Red Bull, waar hij als rechterhand van Adrian Newey hielp in de ontwikkeling van de kampioenschap winnende auto’s van Max Verstappen en Sebastian Vettel. Sanchez zal zich buigen over het concept en de performance van de auto. Bij Ferrari vervulde hij dezelfde rol voor de auto van 2022, waarmee Charles Leclerc nog een serieuze kanshebber voor de titel was. De aerodynamica staat onder leiding van Prodromou, iets wat al sinds 2017 het geval is.

Brown is optimistisch over de vooruitzichten, al waarschuwt hij wel dat de verwachtingen dit jaar nog niet al te hoog gespannen moeten zijn. “We zullen in januari alles op de juiste plek hebben, maar 2024 is dan al begonnen”, legt Brown uit, doelend op het feit dat de auto voor komend seizoen al lang ontworpen is. “In 2025 zullen we alles pas echt gemaximaliseerd hebben. Maar ik heb een goed gevoel over 2024. Andrea en het hele team hebben geweldig werk geleverd. De coureurs deden het afgelopen seizoen geweldig en er komt veel kracht uit die Mercedes-motor.”

