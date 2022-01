Oké, hij is natuurlijk niet onpartijdig, maar volgens Zak Brown is zijn McLaren-collega Andreas Seidl ‘de beste teambaas in de Formule 1’. “Hij doet een geweldige job.”

Lof genoeg dus van de Amerikaan aan het adres van de Duitser die sinds begin 2019 aan het roer staat van McLaren. Met de benoeming van Seidl kon Brown zelf een soort stap opzij doen. Het jaar daarvoor fungeerde Brown, met steun van Indycar-grootheid Gil de Ferran, als een soort interim teambaas na het vertrek van Eric Boullier.

Door het aantreden van Seidl destijds heeft Brown zich echter meer op zijn bestuurlijke taken als CEO van McLaren Racing kunnen richten. Het heeft McLaren geholpen financieel zware tijden te overleven. Terwijl McLaren sinds de komst van Seidl sportief ook een wederopstanding heeft meegemaakt.

“Hij heeft de druk op mijn schouders heel erg verlicht door deze druk zelf op zich te nemen”, zegt Brown tegen Motorsport-Magazin over Seidl. “Hij heeft een geweldige job gedaan”, prijst hij Seidl. “Ik denk dat hij de beste teambaas in de Formule 1 is.”

‘Raceteam is zijn show’

Wat volgens Brown helpt, is de duidelijke rolverdeling. “Hij runt het raceteam, dat is zijn show. De samenwerking verloopt geweldig. We vullen elkaar aan.” Volgens Brown heeft Seidl voor een cultuuromslag bij McLaren gezorgd. “We hebben een prestatiecultuur, maar hebben samen ook veel lol. Dat vormt denk ik de basis voor onze resultaten.”

Toeval of niet, sinds Seidl met de scepter zwaait bij McLaren, is het aan een indrukwekkende opmars bezig. Nadat het team in 2018 als zesde finishte in het WK, eindigde het in 2019 als vierde en het seizoen erop als derde. Vorig jaar werd McLaren vierde, maar wel met meer punten dan in 2020 én het won voor het eerst sinds 2012 een Grand Prix.

