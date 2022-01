McLaren-teambaas Andreas Seidl is ‘zeer tevreden’ over de ontwikkeling van de 2022-bolide. Het team boekt volgens hem ‘week na week vooruitgang’, maar de Duitser wil nog niet een bepaald doel stellen voor het nieuwe seizoen: “Belangrijker is dat deze auto weer een stap vooruit is.”

Het wordt een spannende winter voor de Formule 1-teams en fans. Met de nieuwe regels liggen er weer kansen voor teams om grote stappen vooruit te zetten, maar dat betekent ook dat teams terrein kunnen verliezen. De auto’s moeten minder last hebben van de vuile lucht waardoor het racen wat makkelijker moet worden. Bovendien is er in de regels op bepaalde gebieden weinig ruimte voor creatieve ideeën.

Specifieke doelen stellen terwijl nog niet duidelijk is waar het team ten opzichte van de rest staat, is lastig. “Toch probeer je als team natuurlijk ambitieuze maar ook realistische doelen te stellen”, zegt McLaren-teambaas Andreas Seidl in een interview met Formel1.de. “Vanuit mijn standpunt ben ik zeer tevreden met de ontwikkeling die ik op dit moment zie.”

“De auto reageert op de ontwikkelingen”, vervolgt Seidl. “We boeken echt week na week vooruitgang in de windtunnel. Wat het ons oplevert, zullen we pas echt zien bij de eerste kwalificatie in Bahrein.”

Voor 2022 wil Seidl dan ook niet te veel nadruk leggen op een bepaalde eindpositie. Liever ziet hij McLaren een stap vooruit zetten ten opzichte van 2021, ook als dat dus een slechtere eindklassering betekent omdat andere teams een grotere stap hebben gezet. “Voor mij is het belangrijkste dat de ontwikkeling van deze auto weer een stap vooruit is ten opzichte van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren”, geeft Seidl aan.

