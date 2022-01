McLaren-kopstuk Andrea Stella is zeer te spreken over de bijdrage van Daniel Ricciardo en hoe de goedlachse Aussie voor een ‘geweldige sfeer’ in het team zorgt, ook al had zijn eerste seizoen bij McLaren volgens Ricciardo zelf beter gekund.

Dat laatste beaamt ook Stella overigens, met de McLaren-racing director die F1i vertelt dat ‘we weten dat Daniel er nog meer uit kan halen’. Stella twijfelt er daarbij niet aan dat dit Ricciardo zal lukken bij McLaren. “Ik ben in dat opzicht zeer optimistisch gestemd, en moet ook echt zeggen dat het een genot is om met hem te werken.”

“Daniel zorgt voor een geweldige sfeer binnen het team, wat ook weer een goede basis is voor alle technische zaken en wat het rijden betreft.” Hoewel Ricciardo in het begin worstelde met de McLaren MCL35M, een bolide die als vrij eigenaardig bekendstond, ging het volgens Stella gedurende 2021 steeds beter. “Je zag het hele seizoen progressie.”

Lees ook: Ricciardo geeft toe: ‘Moet duidelijk nog een stapje vooruit zetten’

De coureur zelf haalt dat op zijn beurt ook aan in gesprek met Motorsport.com. Vlak voor de zomerstop bereikte Ricciardo naar eigen zeggen na een stroeve start een soort dieptepunt bij McLaren, maar: “De tweede seizoenshelft ging gelukkig een stuk beter. Ik won een race, behaalde resultaten en heb veel dingen kunnen vaststellen voor mezelf.”

Hoewel hij het eind van zijn seizoen nog altijd als ‘niet perfect’ omschrijft, is hij wel ‘happy’, zegt Ricciardo. De 32-jarige veteraan uit Perth eindigde met 115 punten als achtste in het WK. Zijn tien jaar jongere teamgenoot Lando Norris deed het met 160 punten en de zesde stek wel een tikje beter. Norris won het kwalificatieduel ook met 15-7.

Lees ook: McLaren stelt Norris een duidelijk doel: ‘Topniveau combineren met regelmaat’