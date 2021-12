Lando Norris heeft in 2021 zijn visitekaartje wel weer afgegeven met McLaren, dat zeer onder de indruk van zijn prestaties is. McLarens racing director Andrea Stella schroomt daarbij niet de lat voor 2022 weer een stukje hoger te leggen voor de jonge Brit.

Aan de Britse krant Express vertelt Stella in de eerste plaats namelijk dat Norris voor hem een van de snelste coureurs in de Formule 1 is. “Ik twijfel er niet aan dat hij qua pure pace bij de beste coureurs op de grid hoort. Ongeacht wat de baanomstandigheden zijn.”

Stella verwijst daarmee natuurlijk naar het weekend in het Russische Sotsji, onder regenachtige omstandigheden. In de kwalificatie pakte Norris daar pole voor McLaren. In de race reed hij lang op kop, tot het in de slotfase hard begon te regenen en Norris te laat naar binnen kwam voor een stop.

Dat Norris in 2022 goed heeft gescoord – hij eindigde als zesde in het WK met 160 punten – doet Stella goed. Ook omdat McLaren volgens hem hard met Norris aan zijn racevaardigheden heeft gewerkt. “We wilden zijn race craft verbeteren, en zo zijn mogelijkheden om punten te pakken. De resultaten bewijzen wel dat dit is gelukt.”

Waar volgens Stella ‘nog een kans ligt’ voor Norris, is op het gebied van regelmaat. “Dan heb ik het over het vasthouden van die hoge standaard van hem, in elke mogelijke sessie. We zouden graag zien dat het bereiken van zijn topniveau hand in hand gaat met regelmaat.”

