Lando Norris gelooft dat hij, mits hij er de auto voor krijgt, in 2022 races kan winnen. Met name zijn ervaring in Rusland dit seizoen heeft hem meer vertrouwen gegeven voor volgend jaar.

Norris kwam dit seizoen al in de buurt van de zege. In Monza won teamgenoot Daniel Ricciardo en kwam hij als tweede over de streep, maar een race later kon Norris in Rusland meedoen om de zege. De Brit lag lange tijd aan de leiding van de race, maar een plotselinge stortbui aan het einde van de race gooide roet in het eten. De McLaren-coureur reed te lang door op de slicks en verloor veel tijd in zijn ronde naar de pitstraat. Norris baalde stevig na die race, maar denkt dat het achteraf ook juist een belangrijke ervaring was voor de toekomst.

“Ik heb er absoluut veel meer vertrouwen in dat als ik volgend jaar in de eerste race plotseling voor de overwinning zou moeten strijden, vooral na de race in Rusland, ik me in die positie heel zeker zou voelen”, zegt Norris in gesprek met RACER. “Natuurlijk zou ik nog steeds nerveus zijn, maar ik denk dat ik me een stuk zelfverzekerder zou voelen dan wanneer ik niet het jaar had gehad dat ik dit jaar heb gehad en een aantal van de dingen had meegemaakt die ik dit seizoen heb meegemaakt.”

“Maar ik heb er veel meer vertrouwen in dat ik weet wat ik moet doen als ik me in die positie bevind”, voegt Norris toe. “Dus ik denk dat ik er wat dat betreft klaar voor ben. Maar ik denk dat je nooit weet hoeveel beter je het gaat doen, want veel hangt af van de auto en dat soort dingen. Soms moet je geluk hebben, soms heb je pech. Ik heb in de winter hard gewerkt om veel van deze verbeteringen te maken. Wat me erg blij maakte, was dat ik zag dat de verbeteringen ook echt effect hadden en meteen zichtbaar werden in de resultaten”, aldus de Brit.

