Lando Norris hoopt dat hij ooit de kans krijgt om samen met MotoGP-legende Valentino Rossi te racen. De Brit zou graag een GT3 willen delen met de Italiaan, die dit weekend afscheid neemt van de MotoGP.

In 2019 kreeg Lando Norris de kans om een van zijn helden, MotoGP-legende Valentino Rossi, te ontmoeten bij de Italiaanse Grand Prix. De Brit had zelfs een speciale helm meegenomen in de stijl van de 42-jarige Italiaan, die altijd een zon en maan op zijn helm draagt. Rossi zwaait dit weekend in Valencia af na een zeer imposante carrière op de krachtige tweewielers. Hij heeft 22 jaren van zijn leven gewijd aan de motorsport en kroonde zich maar liefst negen keer tot kampioen en stond 116 keer op de hoogste trede van het podium. De sympathieke Italiaan is niet onbekend met de autosport. Zo heeft hij meerdere tests met het Formule 1-team van Ferrari gereden en deed hij ook al eens mee aan de Monza Rally.

Norris zou maar al te graag samen willen racen met zijn held en heeft het daar ook over gehad met de MotoGP-coureur. “Het was gewoon een berichtje dat volgde nadat ik hem wat had gestuurd voorafgaand aan zijn laatste weekend”, legt Norris uit. “Het was een oprecht bericht dat ik hem ging missen in de MotoGP en waarin ik hem feliciteerde met alles wat hij bereikt heeft.”

“We praten af en toe”, vervolgt de McLaren-coureur. “We proberen nog steeds iets samen te doen wat met rijden te maken heeft. Hij heeft wat GT’s en doet de 12 uur van Abu Dhabi en de 12 uur van Dubai. Hij houdt niet alleen van motoren, maar ook van autosport. Als hij wat tijd kan vinden om naar een Formule 1 race te komen, dan kunnen we wat plannen maken om iets samen te gaan doen. En hopelijk gaat dat ook gebeuren”, besluit Norris.