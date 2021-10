Lando Norris ruilt de gamecontroller tegenwoordig vaker en vaker in voor golfclubs, met de jonge Brit (21) die zowel op als naast de baan flink volwassen aan het worden is. Buiten de baan vertaalt dat zich dus in andere hobby’s, op het circuit in klinkende resultaten. “Niet iedereen nam me toen ik in de Formule 1 kwam even serieus.”

McLarens persdame Charlotte Sefton, al jaren Norris’ steun en toeverlaat op de circuits, maakt de kwinkslag aan zijn adres met een knipoog. “Je bent in drie maanden van een gamer in een gepensioneerde oude man veranderd.” Norris kan er uiteraard om lachen, maar voelt zich toch genoodzaakt zich te verdedigen. Hij deelt zijn nieuwgevonden passie voor golf – de aanleiding tot de opmerking van Sefton – volgens hemzelf heus niet alleen met pensionado’s. “Golf is niet voor oude mensen. Dat denkt iedereen alleen maar!”

Het is een terzijde, maar dat Norris de gamecontroller tegenwoordig vaker en vaker inruilt voor golfclubs past in het plaatje van een jongeling die naar eigen zeggen sinds zijn Formule 1-entree in 2019 als coureur en ‘normaal mens’ flink is gegroeid en daar nog wel even mee doorgaat. “Toen ik in de Formule 1 kwam, had ik veel lol en maakte veel grapjes.” De McLaren-coureur ontpopte zich tot één van de lolbroeken van de paddock, terwijl hij buiten de baan een grote fanschare opbouwde op social media en streamingplatform Twitch. Norris werd onlangs niet zonder reden tot op één na populairste coureur gekozen, en is zelfs het populairst onder jongeren.

Serieus

Hoewel Norris niet ontkent dat hij leuk gevonden wil worden als personality, wil hij ook gerespecteerd worden als coureur. Hij zoekt de balans dus meer op. “Niet iedereen nam me toen ik in de Formule 1 kwam even serieus”, beseft hij. Hij wil, zegt hij, uiteraard zichzelf zijn en plezier hebben (‘dat zien de mensen die me volgen ook graag’) maar respecteert het ook dat niet iedereen hem even serieus nam. “Ik ben daardoor ook wel iets veranderd”, erkent hij.

De fun-versie van Norris treedt daardoor misschien wat minder naar voren, maar is er nog wel. Norris houdt zeker nog van een geintje, maar: “Dat ik soms wat grapjes maak voor de camera”, benadrukt hij, “betekent nog niet dat ik mijn werk niet serieus neem en er niet alles aan doe.” Dat wil hij ook wat meer uitdragen. “Ik wil mensen laten zien dat ik het serieus neem. Ik denk ook dat ik dat dit jaar wel bewezen heb. Dat ik heb laten zien dat ik een goede coureur ben en een van de beste coureurs wil worden. Ik ben hier niet alleen om lol te hebben: ik wil winnen met McLaren.”

