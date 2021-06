Lando Norris voelt zich geen superman of ander soort superheld puur en alleen omdat hij Formule 1 rijdt. “Ik ben een normaal persoon.” En zo zien zijn volgers hem ook, denkt Norris.

De pas 21-jarige Norris is McLarens nieuwe groeibriljant en druk doende een van de toekomststerren van de Formule 1 te worden, maar is daarnaast ook zeer populair onder jongeren. De Brit houdt ook veel direct contact met zijn fans – vooral generatiegenoten – via social media en een streamingplatform als Twitch. Zo is hij benaderbaar, en relatable, denkt en hoopt hij.

“Ik ben van jongs af aan met social media opgegroeid”, vertelt Norris in interview met FORMULE 1 Magazine, met veel van zijn volgers die zo ook mét hem zijn opgegroeid. “Er zijn veel mensen die me al volgden toen ik dertien, veertien, vijftien was en dat nu nog doen. Die fans kunnen zich goed aan me relateren en zich met me vergelijken, wat we zijn van dezelfde leeftijd. Ik ben bovendien vrij open en normaal, niet één of andere amazing superman die Formule 1 rijdt.”

Zo zien zijn volgers hem ook niet, denkt Norris. “Ze zien me vooral als een gewoon persoon.” Aan populariteit in elk geval geen gebrek, met Norris die misschien wel als de ambassadeur van een nieuwe generatie F1-volgers gezien mag worden. “Ik ben happy mijn rol daarin te spelen en de Formule 1 tegenover een jonger publiek te vertegenwoordigen”, zegt hij zelf. “Ik moedig het alleen maar aan als mensen de Formule 1 gaan volgen omdat ze mij volgen.”

