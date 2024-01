McLaren-CEO Zak Brown is erop gebrand om een nieuw contract met Lando Norris rond te krijgen. De Britse coureur rijdt nog zeker twee jaar voor McLaren, maar volgens Brown is het een hoge prioriteit van het team om Norris nog langer te behouden.

McLaren maakte in 2023 een fenomenale ommekeer in de loop van het seizoen. Het team begon als een van de slechtste teams op de baan. Na de eerste twee races stond McLaren zelfs laatste. Maar richting het einde van het seizoen kon McLaren regelmatig het gevecht aangaan met Ferrari, Mercedes, en zo nu en dan zelfs Red Bull. Dat kwam niet in het minst door de prestaties van de coureurs, Lando Norris en rookie Oscar Piastri.

Volg FORMULE1.nl op Whatsapp FORMULE 1 Magazine is nu ook te volgen via een eigen WhatsApp-kanaal. Volg ons en we nemen je voor, tijdens en na een Grand Prix mee in de paddock en op de grid! Bij ons sta je op pole voor nieuws, video's en achtergronden over Formule 1 en Max Verstappen! 🏎️ Naar ons kanaal

Piastri – die maar een contract van één jaar had – werd tijdens het seizoen al beloond met een verlenging tot en met 2026. Bij Norris was het nog niet nodig om over contractverlenging na te denken. De Brit ligt namelijk nog tot en met 2025 vast bij McLaren. Maar inmiddels begint CEO Zak Brown toch wel na te denken over een nieuw contract voor Norris.

“Dat is onze volgende prioriteit”, bevestigt Brown aan Speedcafe. “Met Lando hebben we nog wel even, maar iedereen in de paddock wil hem hebben. Je moet je ook afvragen: hoe lang gaat Lewis [Hamilton] nog door? Wat gaat Mercedes doen? Hoe lang heeft Sergio [Pérez] nog? De andere grote teams hebben waarschijnlijk geen zicht op hun line-up na 2025. Met hoe goed Lando het heeft gedaan, staat hij waarschijnlijk bovenaan een heleboel lijstjes.”

Ondanks dat maakt Brown zich geen zorgen dat McLaren Norris binnenkort kwijt gaat raken. “Ik denk dat we er goed voor staan met Lando. 2026 is een goede kans om alles te resetten. Wij komen niets tekort ten opzichte van de rest dat jaar. Hij voelt zich nu heel erg op zijn gemak bij ons, ook met zijn teamgenoot. Als je nu naar 2026 kijkt, dan zijn er vier of vijf teams waarvan je kan verwachten dat zij het goed voor elkaar hebben. Wij zijn een van die teams.”

Bekijk hier alvast de volledige F1-kalender voor 2024