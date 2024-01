Lando Norris heeft zijn contract bij McLaren verlengd, naar verluidt tot en met 2028. Het team maakte vrijdag bekend dat een nieuwe meerjarige verbintenis een feit is. Daarmee komt er een einde aan vele speculaties rondom de toekomst van de 24-jarige Brit.

“Het is geweldig om in het papaja te blijven rijden de komende jaren”, verwijst de coureur in een reactie naar de kleurstelling van het team. “Ik ben door McLaren opgeleid, ben opgegroeid bij dit team en ik voel me hier thuis. Het voelt voor mij als familie.”

Norris, sinds 2017 onder de vleugels van het vermaarde Britse Formule 1-team, had nog een doorlopend contract tot eind volgend jaar. CEO Zak Brown liet al meer dan eens doorschemeren de Britse coureur graag langer aan het team te binden. Dat is nu gelukt, waardoor McLaren de komende jaren over een sterk rijdersduo beschikt. Ook Oscar Piastri heeft namelijk een meerjarig contract op zak.

“Lando heeft laten zien hoe hij het team naar voren kan helpen. Vorig seizoen speelde hij daarin een fundamentele rol”, aldus Brown. “We gaan een mooie toekomst tegemoet, willen samen vooruit.”

Stella is blij

Teambaas Andrea Stella laat in een reactie weten ook in zijn nopjes te zijn met het nieuwe contract voor Norris. “Met hem en Oscar beschikken we als team over twee coureurs die in hun eerste seizoen als duo samen veel indruk hebben gemaakt.”

Norris, over wie vaak werd gespeculeerd dat hij misschien wel eens zou kunnen vertrekken naar een team als Red Bull, wil met McLaren prijzen gaan winnen. Uitgerekend daarvoor moet hij op jacht naar zijn kameraad Max Verstappen. “Het is een mooie reis geweest tot nu toe en ik kan niet wachten om nog veel meer successen samen te boeken met McLaren”, aldus de hongerige Norris.

