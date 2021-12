Het spannendste Formule 1-seizoen in jaren heeft Liberty Media in bezoekersaantallen geen windeieren gelegd. De Amerikaanse rechtenhouder van de koningsklasse van de autosport zag in de afgelopen maanden een enorme opleving in het aantal tv- en online kijkers.

Het seizoen 2021 zal altijd worden herinnerd door het intense duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton en het gebakkelei tussen Red Bull en Mercedes. In Nederland zorgde de titanenstrijd vanzelfsprekend voor ongekende kijkcijfers, maar ook wereldwijd was er dit jaar een stuk meer aandacht voor de sport.

Lees ook: GP Abu Dhabi met 5,3 miljoen kijkers best bekeken F1-race in Nederland

Over het gehele seizoen genomen lieten de kijkcijfers in 2021 wereldwijd een stijging van 13 procent zien vergeleken met een jaar eerder, zo weet Auto, Motor und Sport. Vooral op digitaal gebied werd er veel winst geboekt en dus lijkt de strategie van Liberty Media zijn vruchten af te werpen. Waar Bernie Ecclestone in het verleden vooral oog had voor televisie en zich niet echt bezighield met digitale platforms en sociale media, heeft Liberty Media vooral ingezet op het verbreden van het aanbod.

Motorsport Images

Verdubbeling aantal kijkers

De beslissende race in Abu Dhabi – waar het tot een even zenuwslopende als onverwachte ontknoping van een knotsgek seizoen kwam – spande de kroon. De race op het Yas Marina Circuit trok globaal twee keer zoveel kijkers als de Grand Prix van Abu Dhabi van 2020. Niet gek, want vorig seizoen had Hamilton het wereldkampioenschap al lang en breed op zak toen de Formule 1 het Yas Marina Circuit aandeed.

Op de digitale platforms groeide het bereik van de Grand Prix van Abu Dhabi met 135 procent. Het aantal video views steeg zelfs met 173 procent. Vooral de laatste beslissende ronde waarin Verstappen Hamilton in extremis inhaalde en de wereldtitel voor zich opeiste, werd vaak teruggekeken.

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer én het jaaroverzicht van FORMULE 1 Magazine hier en krijg deze gratis thuisbezorgd. Het jaaroverzicht en het kampioensnummer zijn ook los te bestellen.