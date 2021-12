De Grand Prix van Abu Dhabi had natuurlijk al alle ingrediënten om een kijkcijferkanon te worden en dat is het voor uitzendgerechtigde Ziggo Sport ook geworden. Ruim 5,3 miljoen mensen schakelden namelijk in op de race waarin Max Verstappen zich tot wereldkampioen kroonde.

Het vorige kijkcijferrecord stond op naam van de Grand Prix van Nederland in september. Toen keken er in totaal zo’n 3,5 miljoen mensen naar de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Ook daar won Verstappen de race. De titelbeslissende race in Abu Dhabi deed daar met 5,3 miljoen kijkers dus nog eens een flink schepje bovenop. Wat daarbij heeft geholpen is dat Ziggo Sport, dit jaar nog de uitzendgerechtigde in Nederland, haar kanalen open stelde voor klanten van alle providers. Daardoor was de race, waarin Verstappen zich tot wereldkampioen kroonde, in heel Nederland gratis te bekijken.

Het was voor Ziggo Sport de laatste Formule 1-race die zij live mochten uitzenden. Vanaf volgend jaar zijn de uitzendrechten in handen van NENT, dat met streamingsdienst Viaplay naar Nederland komt. Zij gaan mij een flink andere crew dan Ziggo Sport aan de slag. Zo wordt de presentatie verzorgd door Amber Brantsen en wordt zij bijgestaan door een expertpanel bestaande uit David Coulthard, Tom Kristensen en Mika Häkkinen. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk verzorgen daar het commentaar Een abonnement op Viaplay gaat Formule 1-fans 13,99 euro per maand kosten. De abonnementen worden aangeboden via meerdere partners, waaronder VodafoneZiggo en KPN. Geïnteresseerden kunnen dus gewoon via de televisie naar de Viaplay-uitzendingen kijken. De zender is vanaf 1 maart 2022 beschikbaar.

Ziggo Sport mag volgend jaar echter nog wel samenvattingen uitzenden en doet dat dan ook met de crew die daar nu zit, waaronder commentator Olav Mol, pitreporter Jack Plooij en Formule 1-analist Robert Doornbos. De Nederlandse Grand Prix wordt bovendien vanaf volgend jaar bij de NOS uitgezonden. Ook zij mogen samenvattingen van de Formule 1 verzorgen. Vanaf komend seizoen zendt de NOS drie minuten van de kwalificatie en een samenvatting van maximaal 15 minuten van elke Grand Prix uit.