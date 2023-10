In Formule 1 Paddockpraat sluit dit keer Frits van Amersfoort aan en we praten uitgebreid over Van Amersfoort Racing. Sinds 1975 is het team actief in de autosport en vele talenten hebben gereden voor zijn renstal, van Jos tot Max Verstappen en van Charles Leclerc tot Liam Lawson. Tegenwoordig is het hele pad van de kartsport naar de F1 te bewandelen bij Van Amersfoort Racing.

Maar wat komt er allemaal bij kijken om dit team te runnen, wat is er in al die jaren veranderd, en is er een verschil met de coureur van toen en nu? Hoeveel grote talenten hebben het niet gered richting de F1 en komt dit door een gebrek aan geld of ligt dit ook aan de beperkte doorstroommogelijkheden naar de koningsklasse? Hoe lopen de lijntjes eigenlijk met de F1-teams, wie zijn de aanstormende talenten die we volgens Van Amersfoort in de gaten moeten houden en hoe lastig is het om deze vast te leggen? Dit en meer in deze podcast waarbij vanuit de redactie Gerard Bos en Bas Holtkamp aansluiten.

Mis het niet: beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube.



