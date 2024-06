In de wereld van de autosport is Van Amersfoort Racing (VAR) een naam die synoniem staat voor talentontwikkeling en succes. Al tientallen jaren heeft dit Nederlandse opleidingsteam jonge coureurs begeleid op hun weg naar de top. Toch maakt oprichter Frits van Amersfoort zich zorgen over de huidige stand van zaken: “Er is namelijk een serieus probleem in de autosport: het wordt allemaal veel en veel te duur.”

Van Amersfoort geeft aan dat hij zich daar met de CEO van VAR, Rob Niessink, wel een beetje zorgen over maakt. Met name in de juniorklassen waar de coureurs het moeten leren. “Als je wil beginnen na het karten, wat inmiddels ook al belachelijk duur is geworden, dan is er zoveel aanbod van series over de hele wereld. Stel je gaat F4 rijden en budget speelt geen rol, dan kun je op 2 januari al een kampioenschap gaan rijden in het oosten, of bijvoorbeeld in Spanje in de winter. Dat vul je dan aan met het Italiaans kampioenschap en je gaat ook nog eens heel veel testen. Dan ben je gewoon acht ton kwijt op jaarbasis!”

Los van het feit dat het heel erg in de papieren loopt, heeft dit ook op sportief gebied consequenties. Want zoals bij elke sport draait het naast talent ook om meters maken, helemaal in de autosport waar trainingstijd schaars is. Wanneer je niet genoeg budget hebt om ook deel te nemen in de winterseries, begin je het seizoen dus met een achterstand. Je mist simpelweg de extra kilometers en bijhorende extra opgedane snelheid. “Op deze manier vallen er in de F4 al coureurs af die bijvoorbeeld pas in april starten met het seizoen in Italië, terwijl het misschien best wel goede talenten zijn.”

