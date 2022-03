Oud-Formule 1-coureur Daniil Kvyat stond op het punt om zijn LMP2-debuut te maken in het World Endurance Championship (WEC), maar daar komt vóór de eerste race al een einde aan. Roman Rusinov, teammanager van G-Drive Racing, het Russische raceteam waar Kvyat voor zou rijden, weigert akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden van de FIA.

De FIA kondigde 4 maart aan dat Russische coureurs een speciaal document moesten ondertekenen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Daarin staat onder meer dat Russische coureurs accepteren dat zij niet onder de Russische vlag, maar onder de neutrale vlag van de FIA moeten rijden, dat zij op hun sociale media geen Russische vlaggen, symbolen of kleuren mogen tonen en dat op het podium het Russische volkslied niet gespeeld zal worden.

Voorwaarden waarmee Nikita Mazepin, die zijn F1-zitje is verloren, naar eigen zeggen wel akkoord wilde gaan, maar een andere Russische coureur en teammanager niet. Roman Rusinov van G-Drive Racing in de LMP2-klasse van het WEC heeft aangekondigd dat hij dat document niet heeft ondertekend. Dat heeft ook gevolgen voor oud-Formule 1-coureur Daniil Kvyat, die daar dit jaar zijn debuut zou maken. Rusinov heeft G-Drive namelijk teruggetrokken uit het WEC en de European Le Mans Series. “Vandaag heb ik, coureur van het Russische G-Drive Racing-team, geweigerd om de discriminerende voorwaarden van de FIA te aanvaarden”, schrijft Rusinov op Instagram.

“Het doel van elke atleet is om het volkslied van hun land op het podium te horen. In tien jaar internationale ervaring heeft ons team dit al vele malen gedaan. We hebben de Russische vlag gehesen, we hebben het Russische volkslied gehoord en gezongen. Voor mijn fans, mijn teamgenoten en mijn sportieve eer zal ik mijn handtekening niet onder dit document zetten. Dan is het beter om helemaal niet te rijden.”

Kvyat zelf deed onlangs een oproep aan de FIA en autosportbonden om Russische coureurs niet te verbannen. “Het verbannen van Russische atleten en teams van internationale evenementen is een oneerlijke oplossing en gaat in tegen wat sport ons in principe leert: eenheid en vrede. Wie anders dan wij, sporters, zullen de komende tijd helpen om landen samen te brengen”, schreef Kvyat in een bericht op sociale media, welke hij inmiddels verwijderd heeft. “Hopelijk kunnen alle partijen een oplossing vinden via een respectvol dialoog. Het is nog onduidelijk of Kvyat het FIA-document heeft ondertekend en of hij nog naar alternatieven zoekt om alsnog in het WEC te kunnen racen.