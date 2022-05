Het voortbestaan van de Grand Prix van Monaco staat onder druk, het is geen geheim. Het contract loopt af na de 79e editie en aangezien het groothertogdom geen organisatiefee betaalt, zou de stratenrace op de wip zitten. Coureurs onderkennen de moeilijkheden om er echt te racen maar zien het historische evenement niet graag verdwijnen.

Max Verstappen, de winnaar van vorig jaar en één van de vele coureurs die er ook woont, kan zich geen kalender zonder Monaco voorstellen. “Als je hem nu als nieuwe GP zou voorstellen, met deze baan en omstandigheden, dan zou het natuurlijk niet gebeuren. Maar de historische waarde van GP van Monaco is zo groot dat hij erbij hoort. Het is lastig racen met de huidige auto’s. Ze zijn nu te groot, te zwaar en te breed voor Monaco. Maar het is iets speciaals en ik vind dat we door moeten gaan met races hier.”

Zijn collega’s die ook waren aangeschoven bij het persmoment gingen daar in mee. Al heeft Mick Schumacher wel zijn prijs. “Hij verdient een plek op de kalender, het is een monument. Maar als er een Duitse Grand Prix voor in de plaats zou komen, zou ik het niet afkeuren, haha.” Ook Carlos Sainz komt er graag: “Het is altijd mooi hier, het zou mooi zijn om ook te kunnen inhalen. Dat is beter voor de show op zondag. Maar iederen weet ook wel dat het hier draait om de zaterdag en de pitstops op zondag. Dat is geen nieuws.”

Fernando Alonso ziet het nut van de discussie niet: “Dat gepraat over niet kunnen inhalen, in Singapore is het ook moeilijk. Hetzelfde geldt voor Barcelona en Boedapest maar daar wordt nooit over gesproken over schrappen om die redenen. En nu wel als het over Monaco gaat, dat vind ik nonsens. Het is de wereld van vandaag, op social media moet er altijd iets zijn om over te praten. Hij hoort erbij, ik zie geen reden waarom niet.”

