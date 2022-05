Max Verstappen ziet voor Red Bull één verbeterpunt dit seizoen: de snelheid in de kwalificatie. Zeker in Monaco, waar de kwalificatie cruciaal is, wordt het belangrijk om de snelheid over één ronde te vinden: “Dat is dit jaar wat lastiger voor ons.”

Nadat Verstappen in de eerste drie races van het seizoen twee uitvalbeurten kende, heeft hij de afgelopen drie races op zijn naam geschreven. Verstappen gelooft na die goede reeks echter niet dat het momentum bij Red Bull ligt. “Niet echt, je hebt er wat geluk voor nodig”, zegt Verstappen in Monaco. “De Grand Prix in Spanje was erg hectisch, we hadden niet de pace over één ronde. In de race leek Charles (Leclerc, red.) weg te rijden voordat ik door de grindbak ging. We pakken het race voor race aan. Monaco is lastig te bepalen hoe het ervoor staat qua performance.“

Ook al gaat het in de races goed voor Verstappen, in de kwalificatie wil het nog niet helemaal lukken dit seizoen. Hij pakte slechts één keer de poleposition en aangezien de kwalificatie in Monaco belangrijk is, is er werk aan de winkel voor Red Bull. “Je hebt hier die performance over één ronde nodig, dat is dit jaar wat lastiger voor ons”, weet Verstappen ook.

“Ferrari moet hier sterk zijn. We moeten een goede balans zien te vinden, dan zien we wel”, vervolgt Verstappen. Is die snelheid over één ronde in Monaco een echte zorg voor Verstappen? “We moeten die ene ronde voor elkaar krijgen, dat is wat we nastreven. Ik weet niet of het aan de afstelling ligt. Als dat het was geweest, dan hadden we dat wel al aangepakt.”

Het weer ziet er voorlopig goed uit in Monaco, al bestaat er een kans dat er op zondag toch wat regen- en onweersbuien ontstaan. Verstappen hoopt dat die buien wegblijven als hij poleposition pakt. “Als je geen goede kwalificatie hebt, dan hoop je op een storm. Maar dat kan ook slecht uitpakken voor jou, dat is erg tricky.”