Max Verstappen kijkt ernaar uit om dit weekend door de straten van Monaco te scheuren. De Nederlander geniet van het ‘old school-circuit’ waar de coureurs constant op de limiet zitten: “Het is een behoorlijk gestoorde baan.”

De Grand Prix van Monaco begon traditiegetrouw op de donderdag met de vrijdag als rustdag, dit jaar begint het voor het eerst op de vrijdag. Het circuit staat onder druk en een contractverlenging voor de race lijkt niet meer zo vanzelfsprekend. De organisatie hoeft immers een stuk minder geld te betalen om de race te organiseren en heeft zijn eigen sponsors, waar de Formule 1 niet zo blij mee is.

Max Verstappen nam het eerder dit jaar al op voor de Grand Prix van Monaco. Hij noemde de race in het prinsdom ‘onvervangbaar’ en kijkt er dan ook naar uit om dit weekend door de smalle straten te scheuren.

Foto: Red Bull Content Pool

“Monaco is altijd een hectisch, maar speciaal weekend”, blikt Verstappen vooruit op de Grand Prix van Monaco. “De kwalificatie is cruciaal, het circuit is erg old school en smal, je hartslag gaat omhoog, het is waanzinnig! We moeten constant op de limiet rijden, het is een behoorlijk gestoorde baan met Formule 1-auto’s.”

Verstappen had tot aan 2021 weinig succes in Monaco. Hij kwam daarvoor nooit op het podium terecht, dus de opluchting was groot toen hij vorig jaar meteen won in het prinsdom. “Mijn racegeschiedenis in Monaco was niet zo goed, maar vorig jaar won ik er eindelijk en het was een enorme opluchting toen ik over de streep kwam, ik was heel blij dat ik die race had gewonnen.”

In Spanje was er nogal wat te doen om de teamorders bij Red Bull, waar Sergio Pérez de opdracht kreeg om het Verstappen niet moeilijk te maken omdat ze allebei op een andere strategie zaten. Verstappen prijst zijn teamgenoot en de samenwerking tussen de twee. “Checo en ik werken erg goed samen als een team en het is natuurlijk geweldig dat we het constructeurs- en rijderskampioenschap aanvoeren, maar we hebben nog een lange weg te gaan en er kan nog veel veranderen, zoals we tot nu toe dit seizoen hebben gezien”, blijft de Nederlander op zijn hoede.