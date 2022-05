De Grand Prix van Spanje werd gewonnen door Max Verstappen, hij profiteerde optimaal van de uitvalbeurt van Charles Leclerc. Naderhand was er niet echt sprake van een uitgelaten blijdschap bij Red Bull, vertelt verslaggever Daan de Geus in Paddockpraat. Ferrari was erg sterk en ook Mercedes komt er aan. Verstappen staat bovenaan in het kampioenschap maar voor hoelang? André Venema, Mike Mulder, Daan de Geus en Sjaak Willems bespreken dat en nog veel meer in een nieuwe aflevering van Paddockpraat, de podcast van FORMULE 1 Magazine.

Deel dit artikel: Delen Twitter Facebook Whatsapp Email