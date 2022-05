Na de bloedhete Spaanse Grand Prix van afgelopen weekend is de Formule 1 even verderop aan de Middellandse Zee in Monaco neergestreken. Wordt het komend weekend in het prinsdom ook zo tropisch warm? Weerplaza biedt uitkomst.

Het ziet er naar uit dat de coureurs en teams het dit weekend droog houden, hoewel Weerplaza voor komende zondag een klein buitje niet uitsluit. De kans daarop is echter klein, zo’n vijftien procent.

De komende dagen schijnt de zon echter volop en met een graad of 26 ishet volop zomer aan de Côte d’Azur. In tegenstelling tot voorgaande jaren vinden de eerste en tweede vrije training voor de Grand Prix van Monaco niet meer plaats op donderdag, maar op vrijdag, waarna op zaterdag het reguliere programma wordt hervat. De sessies beginnen allen in de middag, er kan dan hier en daar een stapelwolk overtrekken, maar die hebben geen invloed.

Hoe laat begint de Grand Prix van Monaco? Alle starttijden op een rij

Ook de zondag begint met zonneschijn, maar de stapelwolken die zich dan vormen zijn aanmerkelijk groter dan op vrijdag en zaterdag en kunnen uitgroeien tot regen- en onweersbuien. De kans op een natte start van de race is nihil, maar de buienkans stijgt tijdens de race naar zo’n vijftien procent.

Mocht je naar Monaco afreizen, ook weer een dringend advies om zonnebrandcrème mee te nemen. De zonkracht is 8 op een schaal van 10 en dat je al in tien minuten kunt verbranden.

(Automobile Club de Monaco)