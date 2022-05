Weinig tijd om adem te halen. Na de bloedhete Spaanse Grand Prix van afgelopen weekend, wacht de heren coureurs over een paar dagen alweer de volgende uitdaging. Komende zondag vindt de Grand Prix van Monaco plaats.

De iconische race werd vorig jaar gewonnen door Max Verstappen en het lijkt erop dat hij in de juiste vorm steekt om dit jaar weer toe te slaan in de straten van het prinsdom. Maar ook Charles Leclerc zal er op gebrand zijn om weer eens te winnen en af te rekenen met de vloek die hem keer op keer in zijn geboorteplaats treft.

Het is even opletten geblazen met de dagen waarop geracet wordt in Monaco. Voorheen vonden de eerste vrije trainingen altijd plaats op donderdag en werd er vrijdag niet gereden. Maar vanaf dit seizoen is de Grand Prix van Monaco gelijkgesteld met alle andere races. Vrije trainingen dus op vrijdag, kwalificatie op zaterdag en de race op zondag.

Hoe laat begint de actie in Monaco?

Vrijdag 27 mei

Eerste vrije training: 14.00 – 15.00 uur

Tweede vrije training: 17.00 – 18.00 uur

Zaterdag 28 mei

Derde vrije training: 13.00 – 14.00 uur

Kwalificatie: 16.00 – 17.00 uur

Zondag 29 mei

Race: 15.00 uur