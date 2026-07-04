George Russell schiet rechtdoor in Luffield, maar komt met de schrik vrij. De Brit stuurde in, maar niemand was thuis. Russell raakte de muur zachtjes, maar wist de auto uiteindelijk uit het grind te krijgen. De schade valt mee, waardoor de Mercedes-coureur alsnog een snelle ronde kon rijden en door is naar Q2.

George Russell komt met de schrik vrij en weet zijn kwalificatie alsnog door te zetten in Groot-Brittannië ondanks een aanraking met de muur in Luffield. De Brit weet de auto uit het grind te halen en kan door. “Dat was heel raar”, zei de coureur op de boardradio.

« C’est très bizarre, je n’ai jamais bloqué les roues à cet endroit de ma carrière. » 🧐



La radio de George Russell après sa sortie de piste. Le britannique est de retour en piste ! #F1 #BritishGP pic.twitter.com/ZhwXGi2Azq — Le Sprint (@LeSprintEdition) July 4, 2026

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