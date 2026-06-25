Giedo van der Garde gelooft nog steeds wel in de WK-kansen van george Russell, ondanks de tegenvallende resultaten van de laatste tijd. Volgens hem is de Brit van Mercedes, momenteel derde in de WK-stand achter teamgenoot Kimi Antonelli en landgenoot Lewis Hamilton, wel iemand die écht hard kan terugslaan, zo schrijft de voormalig F1-coureur in zijn exclusieve column voor FORMULE 1 Magazine.

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Giedo van der Garde: “Veel mensen hebben wat tegen Russell. Hij komt over als een slim ventje, een soort advocaat, is welbespraakt en kan best wijsneuzerig doen, terwijl dat helemaal niet nodig is. Wees gewoon jezelf. Maar ik moet bekennen, ik deel die brede afkeer van Russell beslist niet. Ik vind hem altijd wel relaxed, aardig en open. Gewoon best een chille gast eigenlijk. Met daarbij maar meteen de kanttekening dat hij nu waarschijnlijk iets minder chill in zijn vel zit.”

“Veel mensen hadden waarschijnlijk verwacht, inclusief Russell zelf, dat hij dit seizoen wereldkampioen zou worden. Maar voorlopig moet hij ruim toegeven op Antonelli. Je ziet wat vertrouwen kan doen met iemand die het in één keer te pakken heeft. Russell heeft wel wat tikkies gehad. Maar Russell is wel iemand die écht hard kan terugslaan.”

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Lees de volledige column van Giedo van der Garde in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine. Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.