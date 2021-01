Giuliano Alesi rijdt eerste F1-meters tijdens Ferrari-test en verlaat vervolgens FDA

Giuliano Alesi heeft enkele uren nadat hij dankzij Ferrari voor het eerste met een F1-auto reed, afscheid genomen van de Ferrari Driver Academy. De zoon van voormalig Ferrari-coureur Jean Alesi waagt zich aan een nieuw avontuur in Azië. “Deze test was de best mogelijke manier voor mij om afscheid te nemen van Ferrari.”

Ferrari organiseert de hele week testdagen met de twee jaar oude SF71H voor zijn coureurs en junior drivers. Giuliano Alesi was een van de Ferrari Driver Academy-coureurs die op maandag voor het eerste meters maakte in een F1-bolide. Nu ja, FDA-coureur… Enkele uren na zijn eerste Formule 1-meters nam de Fransman afscheid van het Ferrari-juniorprogramma.

“Ik wil Ferrari en de FDA bedanken voor deze fantastische kans vandaag”, reageert Alesi in een statement. “Om in de cockpit van de SF71H te mogen zitten was ongelooflijk opwindend, net als het rijden van de auto op het circuit terwijl mijn vader toekeek.” Alesi junior gebruikte tijdens zijn test nummer 28, waarmee ook vader Jean Alesi reed tijdens zijn eerste seizoen voor de Scuderia.

Over zijn eerste Formule 1-meters is de 21-jarige Fransman tevreden. “De auto niet al te moeilijk te besturen, maar het vermogen was verrassend en lijkt onuitputtelijk. De efficiëntie van het remmen is ook indrukwekkend. Deze test was de best mogelijke manier voor mij om afscheid te nemen van Ferrari. Nu wacht er een nieuw avontuur op mij in Azië en ik kan niet wachten tot het begint”, aldus Alesi.

