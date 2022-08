De organisatie van de Frans Grand Prix op Paul Ricard heeft de hoop op een plek op de kalender volgend jaar opgegeven maar zegt nog wel te hopen op een plekje in een eventueel rotatiesysteem.

De officiële kalender is nog niet bekendgemaakt maar voor de Franse Grand Prix is geen plek in 2023, zo blijkt uit het concept dat al een tijdje in handen is van FORMULE 1 Magazine. F1-CEO Stefano Domenicali heeft nu ook in een interview met het Franse L’Equipe bevestigd dat Paul Ricard komen jaar wordt overgeslagen.

De Fransen geven echter nog niet helemaal op, zij denken nu aanspraak te maken op een rotatieplekje. Er is zoveel belangstelling voor het organiseren van races dat een rotatiesysteem een serieuze optie is voor de FOM.

“Wij nemen kennis van de uitspraken van Domenicali over onze afwezigheid op de kalender voor 2022”, schrijft de organisatie in een statement. “Na het grote succes van de laatste editie dit jaar, zullen wij met al onze partners blijven werken aan een plek in het rotatiesysteem voor de kalender in de komende jaren.”