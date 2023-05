Vanuit Monaco praten we bij met verslaggever Bas Holtkamp nu de eerste vrije trainingen erop zitten. Hoe verging het Max Verstappen in het Prinsdom, wat heeft Mercedes voor updatepakket meegenomen, en hoe gaat Nyck de Vries met de druk om sinds Helmut Marko hem de gele kaart heeft gegeven? Daarnaast duiken we nog even in de sfeer van de eerste dagen in Monaco en vertelt Bas hoe het is om in de tunnel te staan als de F1-bolides daar langsrazen.

