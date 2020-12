GP van Spanje in 2021 gaat vrijwel zeker door: Catalonië geeft toestemming om deal te tekenen

Lange tijd was er twijfel of de Spaanse Grand Prix wel door zou gaan in 2021. De Grand Prix stond ‘gewoon’ op de kalender ondanks dat er nog geen nieuwe overeenkomst met de commerciële rechtenhouder Liberty Media was getekend, maar nu heeft de Catalaanse overheid groen licht gegeven en mag de race georganiseerd worden.

“De Catalaanse regering kan bevestigen dat het circuit toestemming krijgt om een nieuwe deal met de Formule 1 te tekenen voor 2021”, schrijft Catalonië in een statement.

Dat Catalonië akkoord is met het houden van een Grand Prix, betekent nog niet gelijk dat de race doorgaat: Het circuit en Liberty Media moeten zelf ook nog het contract tekenen, maar als dat gebeurt, dan wordt volgend jaar de 31ste editie van de Grand Prix van Spanje op het circuit in Montmeló verreden.

