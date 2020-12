Sergio Pérez kijkt terug op bizar 2020: ‘Dacht dat alles verloren was na coronabesmetting’

Als je alles op een rijtje zet, had 2020 eigenlijk heel anders moeten aflopen voor Sergio Pérez. Maar hij gaf niet op, concludeert Pérez als hij nog eens terugkijkt op wat hem dit jaar is overkomen en hoe hij ondanks alles toch zijn gedroomde stoeltje bij Red Bull heeft weten te veroveren.

Aan het begin van het seizoen is er nog niets aan de hand, Pérez tekende vorig jaar nog bij tot 2022 bij de roze renstal. Maar als Sebastian Vettel en Ferrari hun scheiding bekendmaken, wordt ook Racing Point/Aston Martin al snel genoemd als mogelijke bestemming voor de viervoudig wereldkampioen. Lance Stroll is als ‘zoontje van de baas‘ zeker van zijn stoeltje waardoor Pérez de rest van het seizoen voor de meeste headlines zorgt als het om silly season gaat. Zijn management is in ieder geval al meteen alert en knoopt gesprekken aan met ‘meerdere teams’.

Maar de situatie verandert snel als hij positief test op corona in aanloop naar de twee wedstrijden op Silverstone. “Op het meest kritieke moment in mijn carrière raakte ik geïnfecteerd met COVID19, mijn vrouw en kinderen werden ook besmet. Daardoor miste ik twee races in een seizoen dat al heel kort was, ik had op dat moment het gevoel dat alles verloren was. Het dieptepunt van het jaar voor mij. Het heeft me veel kracht gekost om weer terug te komen op 100 procent maar het heeft me fysiek hard geraakt.”

Geen stoeltje meer voor 2021

Half augustus keert Pérez terug voor de Grand Prix van Spanje waar hij met een vijfde plek zijn tot dan toe beste klassering haalt. Een maand later volgt de volgende domper, op zijn hotelkamer in Toscane hoort Pérez door de muren hoe teameigenaar Lawrence Stroll de laatste formaliteiten doorneemt: Sebastian Vettel komt. “Ik had geen baan meer voor het volgende seizoen. Ik had de beste resultaten nodig op de baan maar ik kreeg de upgrades niet meer voor mijn auto.”

Toch weet de Mexicaan sinds de aankondiging een 5e en twee 4e plekken te scoren. In Portugal is hij heel dichtbij een plek op het podium: “We hadden ‘m in de pocket maar we maakten een fout met de strategie, kans verkeken.” In Turkije staat hij er uiteindelijk alsnog, op het één-na-hoogste schavot zelfs: “Eindelijk!” En daar had twee weken later nog één bij moeten komen ware het niet dat zijn motor er in de slotfase van de GP van Bahrein de geest gaf, Pérez lag derde op dat moment.

“Op een sleutelmoment voor mijn toekomst! Dat betekende ook dat we terug moesten naar de minst betrouwbare motor van het jaar. Die had er al vele kilometers opzitten maar we wilden geen gridstraf incasseren. Maar op dit circuit (de buitenste ring van Bahrein, red.) is de motor wel superbelangrijk.” De afloop van die race is bekend, Perez komt achteraan het veld te liggen na het incident met Max Verstappen en Charles Leclerc maar wint uiteindelijk toch de race. “Voor het eerst sinds een halve eeuw weer een Mexicaan op de hoogste trede van het podium!”

Red Bull-topman Helmut Marko gaf het al toe, de fantastische vorm van Perez in de tweede helft van het seizoen gaf samen met zijn uitstekende bandenmanagement tijdens zijn triomftocht in Sakhir de doorslag om de Mexicaan uiteindelijk aan te trekken. “Ik ben als vierde geëindigd in het kampioenschap”, besluit Pérez zijn terugblik. “Nu krijg ik de kans waarvoor ik meer dan 25 jaar heb geknokt.”