De Grand Prix Drivers’ Association (GPDA), de coureursvakbond, heeft in een verklaring uitleg gegeven over de gang van zaken in Saoedi-Arabië nadat er een raketaanval plaatsvond nabij het circuit in Jeddah. Zij laten daarin weten dat het een ‘stressvolle dag’ was voor de coureurs, maar dat ze na gesprekken met de F1-top en Saoedische regeringsministers hebben besloten om dit weekend toch te racen.

“Gisteren was een lastige dag voor de Formule 1 en een stressvolle dag voor ons coureurs”, laat de GPDA in een verklaring weten. “Wellicht is het moeilijk om te begrijpen dat, als je nooit in een Formule 1-auto op een snel en uitdagend circuit als Jeddah hebt gereden, het als coureur lastig is om volledig geconcentreerd te blijven en menselijke zorgen te ontnemen terwijl je de rookwolken van het incident ziet.”

“We hebben daarop ook lange discussies gevoerd met de coureurs, de teambazen en de meeste mensen die deze sport runnen”, vervolgt de GPDA. “Een grote verscheidenheid aan meningen werd gedeeld en besproken en nadat we naar de Formule 1-top en de Saoedische regeringsministers hebben geluisterd, die hebben uitgelegd dat de veiligheidsmaatregelen naar het hoogste niveau zijn opgeschaald, was de uitkomst dat we vandaag gaan trainen en kwalificeren en zullen racen op zondag. We hopen daarom dat deze editie van de Grand Prix van Saoedi-Arabië herinnerd wordt voor de goede race en niet voor het incident dat gisteren plaatsvond.”

