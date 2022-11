Haas-teambaas Guenther Steiner heeft tijdens de persconferentie in Brazilië aangegeven dat ergens in de loop van komende week bekendgemaakt zal worden wie het tweede stoeltje bij het Amerikaanse team zal gaan invullen. Kanshebbers zijn Mick Schumacher en Nico Hülkenberg.

In de persconferentie voor teambazen schoven Guenther Steiner (Haas), Andreas Seidl (McLaren) en Otmar Szafnauer (Alpine) aan. Eerstgenoemde had interessant nieuws te melden over de line-up van 2023. Komende week wordt aangekondigd wie er naast Kevin Magnussen zal gaan rijden. Haas is het laatste team dat haar volledige line-up nog bekend moet maken.

Foto: Motorsport Images

Nico Hülkenberg en Mick Schumacher zijn de waarschijnlijke kandidaten. Mick Schumacher kreeg een aantal weken geleden nog een paar races om zich te bewijzen, maar heeft sindsdien nog geen punten weten te scoren. Eerdere berichten wezen uit dat Nico Hülkenberg met het Amerikaanse team in gesprek is geweest. Wie het gaat worden blijft dus nog even afwachten, maar een terugkeer van Hülkenberg is zeer aannemelijk.

Wanneer het dan precies bekend zal worden laat Steiner in het midden: “Dat ga ik nog even niet prijsgeven, maar komende week zal het duidelijk worden”, eindigt Steiner.