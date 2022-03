Pietro Fittipaldi zal deze week bij de testdagen in Bahrein bij Haas F1 instappen als vervanger van Nikita Mazepin, zo vertelt teameigenaar Gene Haas tegen Associated Press. De reservecoureur wordt voor nu ingezet, maar Haas geeft toe dat hij voor de lange termijn een ‘meer ervaren’ coureur wil hebben.

Haas maakte afgelopen zaterdag bekend dat het per direct afscheid nam van Russische sponsor Uralkali en daarmee ook coureur Nikita Mazepin. Het Amerikaanse team zag geen mogelijkheid meer om samen te werken met de Russen vanwege de oorlog in Oekraïne. “Er was veel intense kritiek op de Oekraïense invasie en het werd gewoon overweldigend”, legt teameigenaar Gene Haas tegen AP de keuze uit om Mazepin en Uralkali de deur te wijzen. “Wij kunnen dat allemaal niet aan, onze andere sponsors kunnen dat allemaal niet aan.”

Lees ook: Doek valt alsnog voor Mazepin: Haas zet Rus en sponsor Uralkali uit het team

Haas wilde in de verklaring nog niet aangeven wie de vervanger wordt van Mazepin, maar in gesprek met AP verklapt Haas alvast dat reservecoureur Pietro Fittipaldi deze week in zal stappen voor de testdagen in Bahrein. “We zijn bezig met het bekijken van verschillende kandidaten, we zullen zien wie er beschikbaar is en waar we mee te maken hebben, maar we zullen woensdag iemand hebben,” legt Haas uit. “Pietro zal er zeker in zitten. Daar is hij voor, hij is de testrijder.”

Haas is niet te koop

Voor de langere termijn is het nog onzeker of de kleinzoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi ook de teamgenoot van Mick Schumacher zal zijn. “We zijn nog aan het zoeken en natuurlijk willen we iemand met wat meer ervaring. We moeten gewoon zien wie er beschikbaar is”, aldus Haas. Wie er op het lijstje van kandidaten staan, wil Haas (uiteraard) niet vertellen.

Lees ook: Mazepin haalt uit naar Haas na verliezen F1-zitje: ‘Dit was een eenzijdige stap’

Met het vertrek van Uralkali als sponsor van Haas namen de zorgen over de toekomst van het team toe. Dat is nergens voor nodig, stelt Haas. Hij benadrukt dat Uralkali slechts de titelsponsor was en dat Haas Automation, het bedrijf van Haas, altijd al de primaire bron van sponsoring was. “Haas was altijd de hoofdsponsor, dus ik begrijp niet waarom mensen zeiden dat het een Russisch team was geworden. Haas Automation heeft altijd op de auto gestaan”, aldus Haas. Er gingen vervolgens ook geruchten dat Andretti het Amerikaanse team wilde overnemen, maar Haas heeft een duidelijk bericht: “Haas is niet te koop.”

Foto: Motorsport Images