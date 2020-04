Hamilton en Vettel lijken voorbeeld McLaren-duo te volgen en leveren in

Nadat McLaren-coureurs Carlos Sainz en Lando Norris gisteren al bekend maakten met minder salaris akkoord te gaan, lijken nu ook grootverdieners Lewis Hamilton en Sebastian Vettel hun voorbeeld te volgen.

Het is een trend die begon in de NBA en inmiddels via de voetbalwereld lijkt te zijn overgewaaid naar de autosport. Zowel grootverdieners als ‘pionnen’ die het met minder doen zolang de coronacrisis de sportwereld in zijn greep houdt genoegen met minder salaris. Coureurs Lando Norris en Carlos Sainz doen nu hetzelfde, net als hun baas Zak Brown.

De twee, goed voor een geschatte 800.000 en 2,5 miljoen euro, hebben volgens het statement van het team zelf om de tijdelijke salarisverlaging gevraagd. Ondertussen heeft McLaren ook een aanzienlijk deel van het personeel met verplicht verlof, zij krijgen hun salaris doorbetaald maar een deel komt voor de rekening van de overheid.

The Daily Mail meldt dat Lewis Hamilton ook van plan is salaris in te leveren. De Britse wereldkampioen, iemand die tijdens deze crisis al een paar keer van zich heeft laten horen, zou volgens de krant in gesprek zijn over een tijdelijke verlaging van zijn toch al astronomische salaris van 45 miljoen euro. Hamilton kan tegen een stootje, zijn jaarlijkse inkomsten worden door deals met onder meer Tommy Hilfiger, Bose en Monster Energy nog eens dik aangevuld.

Ondertussen zouden de Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc ook aan het nadenken zijn over dezelfde maatregelen. Vettel en Leclerc staan in Maranello voor ongeveer 40 en 9 miljoen euro op de loonlijst.

