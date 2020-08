Hamilton haalt uit: ‘Ferrari heeft Vettel niet laten uitblinken’

Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft uitgehaald naar Ferrari. De Brit neemt het op voor zijn voormalig titelconcurrent Sebastian Vettel. Ferrari heeft in de ogen van de Mercedes-coureur hem niet genoeg laten uitblinken.

Sebastian Vettel en Lewis Hamilton vochten als Ferrari- en Mercedes-coureur twee keer tegen elkaar voor een wereldtitel. Zowel in 2017 als in 2018 trok de Brit uiteindelijk aan het langste eind. De afgelopen twee jaar heeft Vettel geen reële kans op de wereldtitel gehad. Maar ook in het huwelijk met Ferrari begonnen scheurtjes te ontstaan, die uiteindelijk tot een breuk hebben geleid.

Hamilton werd bij Sky Sport Italia gevraagd naar de situatie van Vettel bij Ferrari. “Op dit moment denk ik dat hij niet het platform heeft gekregen om zichzelf te laten zien. Zijn team heeft hem eerder in de kou laten staan en je hebt juist een team nodig die jou als coureur naar grotere hoogtes kan brengen. Je moet elkaar steunen”, zegt de regerend wereldkampioen.

De laatste tijd gonst het van de geruchten dat Vettel naar Aston Martin gaat. Het zou naar verluidt al rond zijn met de eigenaar van het team, Lawrence Stroll. Vettel ontkent deze geruchten. Hamilton hoopt dat zijn voormalig titelconcurrent bij Aston Martin aan de slag gaat.

“Ik kijk uit naar zijn toekomst. Ik hoop dat hij naar Aston Martin gaat. Ze hebben een plan en een auto met potentie. Vettel heeft de kans om het team te leiden. Hij is nog niet klaar in de Formule 1”, aldus de Brit.

