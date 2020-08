Todt ‘baalt’ dat Schumachers records verbroken worden, maar is wel lovend over Hamilton

Veel mensen dachten Michael Schumachers records buiten zicht waren voor andere coureurs, met zeven wereldtitels, 68 pole positions en 91 overwinningen. Lewis Hamilton komt nu dicht in de buurt om het aantal wereldtitels te evenaren en het aantal overwinningen te verbreken. Jean Todt is lovend over Hamilton, maar ‘baalt’ dat zijn records met Schumacher verbroken worden.

Jean Todt was de teambaas van Ferrari in de gouden periode voor de Italiaanse renstal tussen 2000 en 2004, met Michael Schumacher als coureur. Ze wonnen samen 72 races en vijf wereldtitels. De records werden geacht buiten bereik te zijn, maar Lewis Hamilton is hard op weg naar zijn zevende wereldtitel en heeft nog ‘maar’ vier overwinningen nodig om Schumachers aantal overwinningen te evenaren.

Todt is eerlijk en zegt dat hij het liefst gezien had dat de records van Schumacher niet verbroken zouden worden. “Als je een link hebt met een record, wil je natuurlijk graag zien dat het record blijft staan. Maar aan de andere kant: records zijn niet eeuwig. Records zijn er om verbroken te worden”, zegt de FIA-president tegen Autosport.

“Mercedes en Hamilton doen er alles aan om de records te verbreken. Sommige zijn al verbroken (het aantal pole positions red.). Het is verbazingwekkend om te horen dat hij al 91 pole positions heeft en 87 overwinningen. Het is duidelijk bewonderenswaardig. Als dat is wat ze verdienen dan kun je ze alleen maar feliciteren”, zegt de oud-Ferrari teambaas.

Todt heeft alleen maar respect en bewondering voor wat Mercedes presteert, ook al snapt hij de mensen die genoeg hebben gehad van de dominantie van de Duitse renstal. “Ik bewonder de competitiviteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid en het werk wat ze er insteken. Maar voor de sport denk ik dat veel mensen het graag wat onvoorspelbaarder hadden gezien. Maar ik weet zeker dat de andere teams in staat zijn om tegen Mercedes te vechten”, aldus Todt.