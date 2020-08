VT3: Hamilton snelste in rommelige sessie, Ocon en Norris verrassen

Lewis Hamilton heeft de derde vrije training als snelste afgesloten. Een verrassende Esteban Ocon werd tweede en Lando Norris werd derde op een wisselvallig Spa. Max Verstappen werd zesde.

Het was behoorlijk koel bij aanvang van de derde vrije training met slechts veertien graden, ook al was het wel gewoon droog. Toch gingen een paar coureurs gelijk naar buiten, waaronder de beide Haas-bolides. Zij konden op vrijdag maar weinig rondes rijden door problemen met de motor en wilden graag meer data verzamelen.

Het werd daarna een stuk rustiger op de baan, omdat het begon te regenen in bocht één. Het bleef bij een paar druppels en vlak daarna gingen de meeste coureurs naar buiten om een tijd neer te zetten. Halverwege was Valtteri Bottas de snelste voor Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Maar na de eerste serieuze tijden kwam de regen terug op bepaalde punten op het circuit. Alle coureurs gingen weer terug naar de pitstraat in afwachting van de bui. Al snel stopte het weer met regenen en werd het bijzonder druk op de baan in de laatste minuten van de training. Lewis Hamilton reed uiteindelijk een 1:43.255 en was daarmee twee tienden sneller dan Esteban Ocon. Valtteri Bottas was slechts vijfde terwijl Max Verstappen zesde werd. Zij konden geen goede ronde neerzetten op het eind.

Ferrari’s slechte weekend ging op zaterdagochtend gewoon verder. Charles Leclerc en Sebastian Vettel waren steevast in de onderste regionen van de tijdenlijst te vinden. Charles Leclerc wist uiteindelijk de zeventiende tijd te klokken, terwijl Sebastian Vettel de langzaamste was.

