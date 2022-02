Lewis Hamilton wil dat de FIA het onderzoek naar de Grand Prix van Abu Dhabi openbaar zal maken. Zo kan de Formule 1 op een ‘positieve manier’ verdergaan, denkt de Brit.

De FIA liet onlangs weten dat het naar aanleiding van het onderzoek naar de Grand Prix van Abu Dhabi een aantal veranderingen doorvoert. Zo is Michael Masi niet langer de wedstrijdleider en wordt die rol door Niels Wittich en Eduardo Freitas afgewisseld, komt er een Virtual Race Control Room die als een VAR moet fungeren en worden de regels omtrent het ontdoen van een ronde achterstand achter de safetycar herzien.

Dat zijn dan wel de voorlopige resultaten van dat onderzoek, maar het onderzoek zelf is niet inzichtelijk. Dat zou wel het geval moeten zijn, stelt Lewis Hamilton. “Ik heb het nog niet gezien”, geeft Hamilton aan tegen Racefans.net. “Ik dacht dat het nog niet uit was, maar ik ben verheugd om de resultaten van dat rapport te zien en ik hoop dat iedereen deze te zien krijgt en dat we misschien een beter begrip krijgen. Ik denk dat het er uiteindelijk, net als bij alles, om gaat dat we begrijpen wat er is gebeurd zodat we op een positieve manier verder kunnen gaan.”

Hamilton leek in Abu Dhabi zijn achtste wereldtitel te grijpen, maar een safetycar-fase na de crash van Nicholas Latifi bracht daar verandering in. Max Verstappen maakte een pitstop terwijl Hamilton doorreed, waardoor de Nederlander in de laatste ronde van de race de zege én de titel kon pakken. Hamilton bleef na die race een lange tijd stil, maar staat dit jaar gewoon op de grid. Wel had hij de tijd nodig om het allemaal te laten bezinken. “In een sport waar ik mijn hele leven dol op ben geweest, was er zo een moment waarop ik mijn vertrouwen in het systeem enigszins had verloren”, legde de Mercedes-coureur uit bij de lancering van de W13, de bolide voor 2022.