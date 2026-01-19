Voormalig Red Bull-topadviseur Helmut Marko heeft uitgesloten dat hij nog eens terugkeert naar de Formule 1. De 82-jarige Oostenrijker kondigde eind vorig jaar zijn pensioen aan. De afgelopen twee decennia was hij een van de sleutelfiguren binnen de Red Bull-gelederen. Zo speelde hij een centrale rol bij het ontwikkelen van nieuw talent, onder wie latere kampioenen Sebastian Vettel en Max Verstappen.

Inmiddels geniet Marko al enige tijd van een welverdiend pensioen. Komend seizoen zal hij de Formule 1 voor het eerst vanaf de zijlijn volgen. “Ik ben er niet meer volledig bij betrokken, maar ik ben wel helemaal op de hoogte”, vertelde hij tegenover het Oostenrijkse ORF. “Het fijne is dat ik geen druk meer voel. Ik lig niet meer wakker met gedachten als: ‘Wat als de motor het begeeft, of er iets anders gebeurt?’ En ga zo maar door.”

‘Rentree is uitgesloten’

“Ik heb die directe verantwoordelijkheid niet meer”, vervolgde hij ontspannen. “Natuurlijk wil ik dat Red Bull de best mogelijke resultaten behaalt, maar de hele situatie is nu veel relaxter.” De afgelopen tijd werd er gespeculeerd dat Marko mogelijk een nieuwe rol zou krijgen bij een ander Formule 1-team. De topadviseur heeft immers een bewezen staat van dienst; gedurende zijn tijd bij Red Bull haalde hij grote kampioenen als Vettel en Verstappen naar de koningsklasse.

Ondanks de aanhoudende geruchten benadrukte Marko dat hij zijn Formule 1-loopbaan definitief heeft afgesloten. Hij geeft toe dat er aanbiedingen zijn geweest, maar is niet van plan nog een nieuwe functie te aanvaarden. “Ja, het is absoluut uitgesloten dat ik terugkeer naar de Formule 1”, zei hij met klem. “Ik heb af en toe zeer vage, maar ook interessante verzoeken en gesprekken gehad. Maar ik ben succesvol geweest in de Formule 1 met Red Bull, en dat moet zo blijven. Daar komt niets voor in de plaats.”

