Voor ex-Formule 1-coureur Johnny Herbert bestaat er geen twijfel over: Max Verstappen behoort nu al tot het rijtje met de beste coureurs allertijden.

“Al voor zijn eerste wereldtitel werd er al geroepen dat hij de nieuwe grote ster zou worden,” vertelde Herbert tegenover GIVEMESPORT. “Er was altijd al het geloof dat hij behoorlijk speciaal was. Nu hij twee titels op zak heeft, denk ik dat hij al één van de besten ooit is die we gezien hebben.”

“Ik geniet er altijd van als ik hem bezig zie en sta altijd versteld van wat hij doet. Net zoals ik dat bij Lewis een paar jaar geleden ook had. Max heeft voor mij de ‘wow-factor’. Wat je ook denkt van Max en zijn brutale manier van racen, dat hoort erbij om heel eerlijk te zijn. Het is niet mijn stijl, maar dat maakt echt niet uit. Want wat hij met een raceauto doet, is soms behoorlijk ongelooflijk.”

Of een coureur de beste allertijden is, blijft natuurlijk altijd een beetje appels met peren vergelijken en dat beseft Herbert ook. “Waar hij in de pikorde staat, is moeilijk te zeggen omdat de tijden zo anders zijn. Kun je zeggen dat de jongens die in de jaren 60 wonnen, zoals Sir Jackie Stewart of Graham Hill, nu beter zijn dan deze jongens omdat het gevaarlijker was? En omdat ze meer moesten doorstaan?”

“De auto’s in de jaren 60 hadden waarschijnlijk ongeveer hetzelfde aantal pk’s als een Formule 3-wagen van tegenwoordig. Het was een compleet andere wereld, maar dat was de technologie van die tijd en ze reden op dat moment met het snelste ding op aarde. Het is daarom moeilijk te oordelen, maar voor mij is hij nu al een van de besten die we hebben gezien. Voor mij draait dit namelijk altijd om consistentie en hij maakt simpelweg geen fouten,” besloot de drievoudig Grand Prix-winnaar zijn lofzang.

