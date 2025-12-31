Het Formule 1-seizoen zit erop, tijd om de balans op te maken! Dat doen we met Giedo van der Garde: de Viaplay-analist en voormalig F1-coureur legt voor ons de coureurs langs de meetlat. Vandaag: het volledige Formule 1-eindrapport 2026, van Max Verstappen tot Jack Doohan en Franco Colapinto. En alles wat er tussen zit…

De top-3:

Max Verstappen: 9,9

“Zonder enige twijfel heeft Max de beste indruk gemaakt dit seizoen. Hij heeft ervoor gezorgd dat het kampioenschap tot het einde toe spannend is gebleven. Dat is knap, zeker als je ziet hoe het eerder dit jaar soms ging. Of juist niet ging. Maar Max is zo goed, die haalt altijd het maximale uit die auto. Dankzij hem ging het uiteindelijk niet tussen twee coureurs, maar tussen drie.”

Enkele dagen voor de slotrace sprak Van der Garde bij diverse media al zijn vertrouwen uit dat Verstappen de titel zou grijpen. Dat vertrouwen was op basis van bovenstaande ook zeer terecht en begrijpelijk. Het lukte de coureur van Red Bull echter dus net niet. Dat mag de pret niet drukken. Van der Garde: “Ik geef Max een 9,9, een dik verdiend cijfer wat mij betreft. Net geen 10, maar als hij kampioen was geworden en zijn titel had geprolongeerd was dat het eindcijfer geweest.”

George Russell: 9

“Het ging dit seizoen natuurlijk veel over Norris, Piastri en Max. Logisch, die vochten om de titel. Maar vergeet George Russell niet, die vond ik dit jaar echt goed rijden bij Mercedes. Hij was misschien wel het meest steady van iedereen op de grid.”

Tussen al het geweld van de dominante McLarens in de eerste seizoenshelft en de comeback van Verstappen in de tweede seizoenshelft wist Russell erin te slagen om ook zo zijn wedstrijden te winnen. Tweemaal zegevierde hij namelijk: hij won de Grand Prix van Canada in juni en begin oktober was hij de sterkste in de Grand Prix van Singapore.

“Russell was na Max vaak op het juiste moment op de juiste plek. Ik vind echt dat hij een goed jaar heeft gehad, ondanks dat hij zeker niet altijd de beste auto had. Bovendien is hij zijn teamgenoot Kimi Antonelli eigenlijk constant de baas geweest. Dus ik zeg: een 9.”

Lando Norris: 9

“We hebben het natuurlijk allemaal over zijn sterke einde van het seizoen en dat is ook wel terecht: Norris was namelijk de laatste maanden ook echt goed op dreef, sterk en snel.”

Begin dit seizoen was het nog teamgenoot en titelrivaal Oscar Piastri die de succesvollere van de twee McLaren-coureurs was. In aanloop naar de slotrace in Qatar voorspeelde Van der Garde al dat Norris op het podium zou eindigen. “In een normale race zal hij als tweede of derde eindigen”, klonk het. Het bleek een vooruitziende blik: Norris werd derde en kroonde zich zo tot kampioen. “Uitendelijk verdient hij natuurlijk een hoop waardering. Ik geef hem in dit geval dan ook een 9. Dat lijkt me een mooi cijfer.”

De flop-3:

Jack Doohan & Franco Colapinto: 5,2

Bij Alpine viel er weinig eer te behalen aan het seizoen 2025. Debet daaraan waren vooral Jack Doohan en Franco Colapinto. Zij deelden het tweede zitje bij de Franse renstal, maar het was lood om oud ijzer. Beiden behaalden geen enkel punt; Doohan niet in de eerste handvol races en Colapinto erna evenmin in het restant van het jaar. Dat zag ook Van der Garde.

“Het was echt onvoldoende wat ze daar hebben laten zien”, vindt hij. “Die auto ging natuurlijk voor geen meter, maar dan nog… Wat Doohan liet zien was echt onvoldoende. Maar eerlijk is eerlijk: ook nadat Doohan bij Alpine plaats moest maken voor Colapinto werd het er niet beter op. Uiteindelijk presteerde ook hij onvoldoende en zo zijn ze er niets meer opgeschoten. Allebei een onvoldoende, een 5,2.”

Esteban Ocon: 5,3

Waar Van der Garde al niet te spreken is over het Franse team Alpine is hij dat ook niet over een van de drie Franse coureurs op de grid. Esteban Ocon, in dit geval. “Die verdient ook echt een onvoldoende. Ocon is door het ijs gezakt, heeft niet of nauwelijks iets laten zien en is gewoon niet compleet.”

Dat rookie Oliver Bearman als teamgenoot bij Haas hem de loef afstak, rekent Van der Garde Ocon ook flink aan. Of zoals hij het zelf verwoordt: “Ocon heeft echt een pak slaag gekregen van Bearman dit jaar. Onvoldoende, 5,3.”

En de rest:

Isack Hadjar : 8,4

“Hadjar was verrassend goed, misschien wel beter dan iedereen dacht. Ik vind het ook zeker één van de beste rookies van dit seizoen. Het begon natuurlijk slecht in de opwarmronde in Melbourne met een crash, dat je dacht: wat gaat dit worden? Maar hij heeft ontzettend geïmponeerd in de kwalificaties en de race en is zijn teamgenoot bijna altijd de baas geweest. Hij verdient dus een hoog cijfer, een 8,4. Net onder Norris.”

Charles Leclerc 8,2:

“Ferrari presteerde natuurlijk teleurstellend dit jaar. Ze begonnen al niet heel goed, maar konden in het tweede deel ook geen stap maken. Ik was heel benieuwd hoe Leclerc het dit jaar zou doen in vergelijking met Hamilon en Leclerc was toch wel beter in races en kwalificaties. Een 8,2.”

Gabriel Bortoleto 8,1

“Over rookies gesproken: Bortoleto heeft me ook echt positief verrast. We wisten natuurlijk wel al een beetje uit de juniorcategorieën hoe goed hij is, met z’n titels in Formule 2 en de Formule 3. Maar de vraag was wel hoe hij het naast een ervaren coureur als Nico Hülkenberg zou doen. Het was met wat ups en downs, maar je ziet wel kwaliteit en talent. Dik in orde, dus ik geef een 8,1.”

Nico Hülkenberg: 8,1

“Als ik Bortoleto dit cijfer geef, dan Hülkenberg ook. Hij heeft het goed gedaan tegen een talentvolle rookie als teamgenoot. Het was dus positief wat Hülkenberg liet zien, met al zijn ervaring stond hij soms ook verder naar voren. En de podiumplek in Engeland was heel mooi. Uiteindelijk hebben ze bij Sauber leuke dingen gedaan dit seizoen, stappen gezet. Ook voor hem dus een 8,1.”

Oscar Piastri: 8

“Geen kampioen, maar hoe verhoudt zijn seizoen zich dan tot dat van Norris, kun je je afvragen. Want in het begin van het jaar was Piastri heel erg goed. Als je daar een cijfer voor zou moeten geven, zou ik voor een 9+ gaan. Maar ja, dat was pas het begin van het jaar. Op een gegeven moment maakte hij veel fouten, was de snelheid er gewoon niet meer en het zelfvertrouwen verdween. Dus uiteindelijk kom ik uit op een 8. Dat is óók een mooi cijfer.”

Carlos Sainz: 8

“De mannen van Williams dan. Carlos Sainz was in deze laatste helft van het seizoen echt mega. Wat dat betreft heeft hij een dikke 9 verdiend als cijfer. Maar het was natuurlijk niet het hele jaar alleen maar top. Sainz begon een stuk minder goed aan het seizoen, hij moest wennen en kwam niet echt op gang. Er waren ook wat verkeerde strategische calls, dus ik zeg: een 8.”

Alexander Albon: 8

Bij Alexander Albon was het eigenlijk het tegenovergestelde van Carlos Sainz. Als teamgenoten kenden ze beide een goed en minder goed deel van het seizoen. Bij Albon ging het in het begin juist goed en viel het Sainz z’n kant niet op. Bij Albon viel het juist later in het jaar niet z’n kant op. Zo zijn ze uiteindelijk in evenwicht, daarom ook voor Albon een 8.”

Oliver Bearman 7,9

“Bearman had net wat meer ups en downs, het was zijn eerste volledige jaar als coureur in de Formule 1. ik twijfel tussen een 7,9 of een 8. In sommige weekenden was hij bij Haas echt steengoed, dat vond ik toch wel mooi om te zien. Er zit zeker potentie in die jongen voor de toekomst.”

Kimi Antonelli: 7,8

“Een rookie bij een groot team als Mercedes, maar het was te vaak wisselvallig. Vooral middenin het seizoen had hij het zwaar, het was echt drama. Maar: hij heeft het aan het einde van dit seizoen weer goed opgepakt. Ik zag de schwung terugkomen. Een 7,8 dus. Hij kende een typisch ‘rookiejaar’: ups en downs, fases waarin het soms meezit en andere keren weer tegenzit.”

Pierre Gasly: 7

“Ik zei al: die auto van Alpine ging natuurlijk voor geen meter dit seizoen. Maar als je dan ziet wat Gasly er in een toch teleurstellend jaar uit heeft weten te halen, heeft hij het nog aardig goed gedaan. Ik vind daarom ook wel dat hij een redelijk goed cijfer verdient, een 7. Gasly is gewoon ‘steady’, een goede coureur.”

Liam Lawson: 6,8

“Hadjar heeft hem wel echt verslagen als rookie bij Racing Bulls, maar je zou al bijna vergeten dat Lawson begin dit seizoen nog gewoon bij Red Bull zat als teamgenoot van Max. En dat hij ook nog twee keer een Grand Prix namens Red Bull reed voor hij weer naar Racing Bulls ging. Daar heeft hij aan het einde van het seizoen wel goed gereden, in elk geval veerkracht getoond: 6,8.”

Fernando Alonso: 6,7

“Aston Martin was vrij kleurloos, maar Alonso heeft tenminste zo nu en dan nog wat laten zien: een 6,7 dus. Er waren best momenten waarin hij op de juiste plek was, op het juiste moment. Strategische beslissingen, foutjes van het team; het speelde hem soms parten. Maar als coureur staat hij er altijd wel en je ziet dat hij nog steeds plezier heeft.”

Lewis Hamilton: 6

“Tja, voor Hamilton was het een teleurstellend jaar. Het is niet geworden wat Ferrari, hijzelf en velen hoopten. De sprintrace gewonnen in China. Maar na zoveel jaar bij een nieuw team komen, nieuwe mensen en dan je schwung vinden… Misschien lukt het volgend jaar. Een onvoldoende geef ik hem niet, want hij is natuurlijk wel de GOAT (Greatest Of All Time, red.). Laten we het wel positief blijven benaderen. Hij krijgt een 6.”

Yuki Tsunoda 5,7

“Dan begin je bij Racing Bulls en word je na een paar races ineens in een team gezet met Max Verstappen, de beste coureur ter wereld op dit moment. Tja. Yuki is daarna wel echt door de man gevallen in vergelijking met Max. Hij heeft heus wel alles geprobeerd. Een hele grote voldoende kan ik hem alleen niet geven, daarom een 5,7.”

Lance Stroll 5,6

“Hij staat nog net boven de onderste drie, want ik geef hem een 5,6. Maar hij was net als heel Aston Martin een beetje kleurloos. Het is best bizar dat je soms sommige coureurs een heel seizoen bijna niet opmerkt. En Lance Stroll is een voorbeeld daarvan. Die heb ik echt bijna niet

