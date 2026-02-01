De historische rally ‘Legend Boucles’ Bastogne, waar Jos Verstappen en zijn vaste navigator Renaud Jamoul aan deelnamen, is zondag voortijdig afgebroken. Aanleiding voor deze beslissing was een dodelijke aanrijding, waarbij een toeschouwster om het leven kwam.

Het ongeval gebeurde tijdens de klassementsproef RT10 in Bonnerue, een dorp in de Ardennen, vlakbij de grens met Luxemburg. De wagen van de Belgische rallycoureur Thibaud Mazuin raakte van de weg, zo meldt TV Lux, en belandde in een groep toeschouwers langs de kant. De vrouw raakte zwaargewond. Ze werd nog wel gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten. Er zouden ook andere mensen gewond zijn geraakt. De toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht.

Voor Jos Verstappen en Renaud Jamoul was ‘Legend Boucles’ Bastogne hun eerste rally van 2026. Ze kwamen in actie met een rode BMW M3 E30 namens Verstappen Racing. Na acht klassementsproeven op de zaterdag stonden ze negende in het klassement.

