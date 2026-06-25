Max Verstappen maakt zich in de aanloop naar de GP van Oostenrijk, komende zondag op de Red Bull Ring in Spielberg, niet al te druk over de hitte. De FIA heeft een zogeheten hitteprotocol afgekondigd, maar het laat de viervoudig wereldkampioen van Red Bull figuurlijk koud. “We hebben wel vaker warme races gehad”, reageert hij nuchter.

De F1-teams moeten vanwege het hitteprotocol van de FIA een koelsysteem in de auto’s plaatsen. Coureurs mogen er bovendien zelf voor kiezen een koelvest te dragen. Max Verstappen zal er echter geen gebruik van maken. “Het is warm, maar ik vind het prima. Deze auto’s zijn niet heel fysiek om te rijden en we hebben wel vaker warme races gehad. Afgelopen jaar was het hier ook warm. Voor mij verandert het niets.”

Max Verstappen verklapt al dat hij het koelvest niet zal dragen tijdens de race. “Ik zal het dragen totdat ik de auto inspring. Ik hou er niet van.”

Eerder gaf ook Verstappens teamgenoot Isack Hadjar al aan weinig heil in de koelvesten te zien. Volgens hem voldoen ze niet goed.

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