Horner koestert herinneringen maar ziet bij Red Bull geen plek voor Vettel

Stukje bij beetje beweegt Sebastian Vettel zich steeds verder richting de deur van de F1-uitgang. Zijn optreden afgelopen weekend hielp allicht al niet mee, de mogelijkheden worden steeds schaarser voor de viervoudig wereldkampioen.

Het stoeltje bij Renault lijkt te zijn vergeven aan Fernando Alonso, de CEO van Mercedes lijkt ook geen intentie te hebben om een plekje in te ruimen voor Vettel en ook zijn voormalige team Red Bull zet de deur niet eens op een kier. Teambaas Christian Horner zegt in ieder geval weinig heil te zien in een terugkeer van zijn voormalig pupil waarmee vier wereldtitels werden veroverd.

“We hebben hele waardevolle herinneringen aan onze tijd met Seb. Wat heet: we hebben samen 38 races en vier wereldkampioenschappen gewonnen. Het zou een enorm verlies zijn voor de sport als hij de F1 verlaat”, aldus Horner bij Servus TV. “Maar de tijd staat helaas niet stil, we hebben net pas de eerste race van het seizoen gehad. Bovendien hebben we twee coureurs die heel goed werk doen. (…) We hebben een prachtige periode gehad met Vettel, met Max is dat nu precies hetzelfde. En we kunnen niet om Alex heen, hij ontwikkelt zich heel goed.”

‘Hamilton-Vettel bij Mercedes zou geweldig zijn’

“Het is lastig om Seb dan toe te voegen, eerlijk gezegd had ik ook niet verwacht dat hij op de markt zou komen. Het kwam als een verrassing dat Ferrari zo plots besloot hem geen nieuw contract aan te bieden. Het was een verrassing voor hem en de F1.”

Over waar Vettel nog wel terecht zou kunnen, heeft Horner wel een idee. “De grote vraag is: wat gaat Mercedes doen. Gaat Lewis door, stopt hij? Houden ze Bottas? Daar moeten we ook rekening mee houden.” Eerder zei Horner al een Hamilton/Vettel-lineup wel te zien zitten. “Mocht Mercedes de hoofdpijn voor lief nemen en hem en Lewis koppelen, dan zou dat geweldig zijn voor ons allemaal om te kunnen aanschouwen.”