Red Bull-teambaas Christian Horner is afgelopen week zijn belofte na de Grand Prix van Qatar nagekomen. De Brit heeft deelgenomen aan een stewardsprogramma van de FIA nadat hij een officiële waarschuwing had gekregen van het bestuursorgaan.

Vorig jaar kreeg Horner een tik op de vingers nadat hij voorafgaand aan de Grand Prix van Qatar opmerkingen had gemaakt die de FIA kon schaden. Hij zei dat een marshal uit zichzelf handelde door de gele vlag te zwaaien in de kwalificatie, wat ervoor zorgde dat Max Verstappen, die de dubbele gele vlag negeerde, vijf plekken naar achteren werd gezet.

“Het was volgens mij gewoon een rogue marshall die de vlag zwaaide en niet de opdracht kreeg van de FIA”, zei Horner destijds. “Zij moeten de controle hebben over hun marshals. Het is simpel zat.” Voor die opmerkingen kreeg Horner een officiële waarschuwing van de FIA, maar daarna opperde de Red Bull-teambaas om deel te nemen aan het internationale stewardsprogramma van de FIA.

Daar heeft Horner afgelopen weekend aan deelgenomen. Normaliter vindt dat op locatie plaats, maar vanwege het coronavirus gebeurde dat allemaal digitaal. Daarbij waren meerdere stewards van allerlei takken van autosport aanwezig, waaronder Formule 1-stewards Gary Connelly en Tim Mayer. Horner heeft in een vraag- en antwoordsessie gesproken over zijn rol als teambaas en wat de band tussen de FIA en zijn team is. Bovendien maakte hij deel uit van een panel, onder leiding van wedstrijdleider Michael Masi.

