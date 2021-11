Wedstrijdleider Michael Masi was niet te spreken over de opmerkingen van Red Bull-teambaas Christian Horner, die suggereerde dat een ‘malafide marshal’ de gele vlag zwaaide in de kwalificatie in Qatar. Masi vond het niet kunnen dat hij een vrijwilliger aanviel: “Zonder hen kan deze sport niet plaatsvinden.”

Horner moest zich na de Grand Prix van Qatar bij de stewards melden omdat hij een van de sportieve regels had gebroken. Het betrof een regel waarbij een individu een opmerking heeft gemaakt of iets heeft gedaan dat de FIA, of de sport in zijn algemeen, kan schaden. Om welke uitspraak het ging lieten de stewards niet precies weten, al was snel duidelijk dat het om zijn opmerkingen voorafgaand aan de race gingen.

Hij suggereerde bij Sky Sports namelijk dat een ‘malafide marshal’ op zichzelf handelde door in de kwalificatie de gele vlag te zwaaien. Max Verstappen kreeg vijf plaatsen gridstraf voor het negeren van die vlag, die volgens Horner dus niet gezwaaid had moeten worden. “Het was volgens mij gewoon een malafide marshal die de vlag zwaaide en niet de opdracht kreeg van de FIA”, zei hij.

Hij kreeg daar vervolgens een officiële waarschuwing voor, bood zijn excuses aan bij de marshal in kwestie en heeft zelf aangeboden om een stewardseminar te volgen in 2022. Wedstrijdleider Michael Masi was in ieder geval niet blij met zijn uitspraken.

“Je zou geen persoon moeten aanvallen, zeker niet wanneer we wereldwijd duizenden vrijwillige marshals hebben die een enorme hoeveelheid tijd opofferen”, zei Masi zondagavond. “Zonder hen kan deze sport, die iedereen aan het hart ligt en waar ze allemaal enorm veel tijd in steken, niet plaatsvinden. Ik zal elke vrijwillige official verdedigen en benadrukken dat dit niet wordt geaccepteerd.”

“Hij of zij deed naar zijn of haar mening het beste, hij of zij handelde in het belang van de veiligheid van iedereen op de baan”, verzekert Masi. “En ik denk niet dat iemand bekritiseerd moet worden voor het handelen naar zijn instinct”, aldus de Australiër, die bevestigt dat hij degene was die de zaak aan de stewards had voorgelegd. “Ja, dat heb ik gedaan. Het was een verwijzing van de wedstrijdleider naar de stewards.”

“Ik werd op de hoogte gebracht en heb Christian doorverwezen. Christian verontschuldigde zich voor zijn opmerkingen. De beslissing van de steward was duidelijk: Christian verontschuldigde zich en wilde niemand beledigen. De persoon in kwestie die met de vlag zwaaide, heeft persoonlijk zijn excuses aangeboden gekregen en Christian heeft zich vrijwillig aangemeld om deel te nemen aan het stewardseminar in 2022. Het is een tweedaags stewardseminar, dus er wordt veel besproken in die twee dagen”, legt Masi uit. “Er zullen veel onderwerpen zijn en misschien geven we hem een onderwerp om te presenteren.”