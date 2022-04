Red Bull-teambaas Christian Horner is lyrisch na de één-twee in Imola, waar het team ‘een van onze beste resultaten ooit’ behaalde. Hij is trots op Max Verstappen en Sergio Pérez, maar ook op het team in Milton Keynes: “Zij hebben een fenomenale prestatie geleverd.”

Op het opdrogende Imola wist Max Verstappen op dominante wijze de zege te pakken. Hij maakte er de maximale score van 26 punten van door ook nog eens de snelste raceronde te noteren. Teamgenoot Sergio Pérez maakte het feest compleet met de tweede plaats, waardoor Red Bull de maximale score van 44 punten meenam.

“Dit is een van onze beste resultaten ooit”, blikt Horner terug op de Grand Prix van Emilia-Romagna. “Om dit weekend het maximaal aantal punten binnen te halen, dat is fantastisch. Max en Checo hebben allebei briljant gereden en hebben daarmee onze eerste één-twee sinds Maleisië in 2016 binnengehaald.”

“Ik ben heel erg trots op het hele team: van de mensen op het circuit tot de mensen in de fabriek in Milton Keynes. Zij hebben een fenomenale prestatie geleverd. Dit is precies wat we nodig hadden na Australië”, doelt Horner op de race waar Verstappen laat uitviel vanwege problemen met de RB18. “Het is nog een lang seizoen en we kunnen veel zelfvertrouwen uit dit resultaat putten om hierop over een paar weken voort te borduren in Miami”, aldus de teambaas van Verstappen en Pérez.

“Vrijdag en zaterdag zaten we er als team al bovenop en leek het een sterk weekend te worden”, zei Verstappen na afloop van de race. “Je weet nooit hoe het gaat met het wisselvallige weer. Als team hebben we alles echter goed gedaan. We hebben dit als team ook heel erg verdiend”, vond Verstappen.

Foto: Red Bull Content Pool