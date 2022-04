Geheel tevreden waren ze niet bij Red Bull na de eerste vrije training, maar teambaas Christian Horner stelt dat de RB18 in de tweede vrije training al wat ‘meer in de window‘ zat. Max Verstappen noteerde de tweede tijd, Sergio Pérez moest genoegen nemen met de zesde.

“Het was een productieve sessie, we hebben de auto aangepast zodat deze meer in de window komt”, vertelt Horner na de middagsessie in gesprek met Sky Sports. “We gaan de goede kant op, de auto lijkt goed te reageren op de veranderingen.” Toch is het werk nog niet helemaal klaar, weet Horner ook. “We hebben nog wel wat werk te doen en moeten alles nog wat verfijnen, maar het gaat de goede kant op”, herhaalt de Brit.

Horner krijgt vervolgens te horen dat ze bij Sky vermoeden dat Ferrari een nieuwe vloer heeft meegenomen naar Melbourne, maar of Horner daar meer van weet? “Ik heb geen idee welke onderdelen ze hebben meegenomen”, lacht Horner. “Zij namen in de eerste race geen updates mee terwijl andere teams al na de testdagen met een updatepakket kwamen. We zullen dus in verschillende weekenden introducties van updates zien.” Wat de teams daarin beperkt, is het budgetplafond. “Je moet het strategisch aanpakken”, aldus de teambaas van Red Bull.

DRS-spelletjes

Het is nu nog vroeg om aan de race te denken, maar een van de gespreksonderwerpen is nu al de DRS. Inhaalacties waren de afgelopen edities schaars, met races waar de inhaalacties op twee handen te tellen waren. Om dat nu te verbeteren, is het circuit aangepast maar zullen er ook vier DRS-zones zijn met twee detectiepunten.

Na Saoedi-Arabië waarschuwde Horner al dat het geen ‘kat-en-muisspel’ moet worden zoals in Jeddah het geval was. Voor nu is de Brit dan ook wat sceptisch over de vier DRS-zones. “Zoiets moet je niet willen”, doelt hij op de tactische DRS-spellen. “In Jeddah, als de lijn wat verder had gelegen, dan had je dat tactische spel niet gehad. Het zal hier interessant worden. Je wil niet dat de DRS te makkelijk wordt. Hier heb je vier DRS-zones, dat is zo goed als de hele ronde. Je moet niet willen dat je er dan langs kan cruisen.”

