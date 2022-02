Red Bull-teambaas Christian Horner is ervan overtuigd dat de wedstrijdleider vanaf dit seizoen betere ondersteuning zal krijgen. Dat zou volgens hem de besluitvorming makkelijker en soepeler moeten maken.

Na de Grand Prix van Abu Dhabi kwam de positie van wedstrijdleider Michael Masi flink onder druk te staan. De Australiër speelde een cruciale rol bij het verloop van de slotfase van de allesbeslissende race. Dankzij een crash van Nicholas Latifi kwam de safetycar met enkele ronden te gaan de baan op. Lewis Hamilton besloot geen pitstop te maken, Max Verstappen deed dat wel en hoopte dus dat de race hervat zou worden. Dat leek in eerste instantie niet het geval toen besloten werd dat de gelapte auto’s de safetycar niet mochten inhalen, maar in de voorlaatste ronde mocht dat wel. Direct daarna werd de race hervat en kroonde Verstappen zich tot wereldkampioen.

Lees ook: FIA komt net voor start seizoen met bevindingen onderzoek naar GP Abu Dhabi

Sindsdien kondigde de FIA aan dat het met een ‘gedetailleerde analyse’ zou komen van de gang van zaken. De resultaten daarvan worden deze maand aan de F1 Commission gepresenteerd, waarna eventuele besluiten op basis van dat onderzoek op 18 maart bekendgemaakt worden. FIA’s hoofd van de single-seaters, Peter Bayer, gaf onlangs al aan dat er gekeken wordt naar de structuur bij de wedstrijdleiding. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner zou dat het werk van Michael Masi, of diens mogelijke vervanger aangezien de FIA dat niet uitsloot, makkelijker moeten maken.

“Er is een grote drang om ervoor te zorgen dat de wedstrijdleider betere ondersteuning krijgt”, zegt Horner tegen Sky Sports F1 bij de Autosport Awards. “De middelen die wij tot onze beschikking hebben zijn veel beter dan die van Michael en zijn team.”

Lees ook: ‘FIA kijkt naar structuur wedstrijdleiding, Masi mogelijk vervangen’

Horner merkt op dat er deze winter veel focus is gelegd op de structuur bij de wedstrijdleiding. “Je zal zien dat die rol betere ondersteuning krijgt, wat er hopelijk voor zorgt dat de besluitvorming makkelijker en soepeler gaat”, aldus Horner, die ook nog ruimte voor verbetering ziet in de reglementen zelf. “We moeten die wat vereenvoudigen.”

FORMULE 1 Magazine nr. 02 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen!